Gerry Scotti: la sesta edizione di Caduta Libera chiude un po’ prima con 20 puntate in meno

“Siamo in onda per cinquanta giorni“. A Caduta Libera Gerry Scotti annuncia così la chiusura anticipata di questa sesta edizione del programma di Canale5. Le puntate del quiz di Mediaset trasmesse in questa primavera TV saranno almeno 20 di meno rispetto a quelle andate in onda negli ultimi due anni. Nel 2017 e nel 2016, infatti, per lo stesso periodo (4 gennaio – 15 luglio; 30 aprile – 14 luglio) il quiz prodotto da Endemol Shine Italia e RTI ha potuto contare su circa 70-100 “preserali” ad edizione. Dunque, di fatto questa nuova versione primaverile del gioco con le botole “saluterà” i telespettatori il 14 o il 17 giugno 2018.

Perché Caduta Libera 2018 chiude un po’ prima e la stoccata di Gerry Scotti alla RAI

Perché l’edizione primaverile di Caduta Libera 2018 chiude un po’ prima? A spiegarlo è lo stesso Gerry Scotti durante una delle ultime puntate. Queste le parole che il conduttore usa nel preserale di Canale5: “Vi accompagneremo per mano fino ai Mondiali, avvenimento che sarà spalmato su tutte le reti Mediaset, per la prima volta gratis“. Proprio in merito ai Mondiali, quest’anno in onda sulla TV commerciale, Scotti lancia anche una stoccata al servizio pubblico: “Chi è che vi dà il Mondiale senza farvi pagare niente? Solo noi. Lo ha fatto anche la RAI? Lì pagate il canone, qui è gratis. E’ giusto ricordarlo ogni tanto“.

Scotti e lo studio di Caduta Libera: “Qui smontano tutto e arriva Celentano col suo nuovo programma”

Nell’ultima puntata di Caduta Libera 2018 in onda su Canale5, Gerry Scotti annuncia anche che presto lo studio del quiz (il 20 di Cologno Monzese) sarà smantellato per “ospitare” una novità in casa del Biscione. Questo l’annuncio fatto dall’amato presentatore da trent’anni a Mediaset: “Noi finiamo in 50 giorni, poi qui smontano tutto e arriva Celentano col suo nuovo programma, una grandissima novità per Canale5“. Se non sarà “Adrian”, che cos’è?