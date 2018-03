C’è posta per te 2018: il 31 marzo ospiti Scotti, Cracco e Cannavacciuolo

Gerry Scotti, Cracco e Cannavacciuolo sono gli ultimi ospiti di C’è posta per te 2018

Sabato 31 marzo 2018 ospiti dell’ultima puntata di C’è posta per te saranno Gerry Scotti, Carlo Cracco ed Antonino Cannavacciuolo. Per il gran finale della ventunesima edizione del popolare people show di Canale5, Maria De Filippi ha scelto di ospitare in studio il conduttore e giudice di Tu sì que vales (da fine aprile condurrà The Wall in prima serata), il cuoco stellato ex giurato a MasterChef e il protagonista di Cucine da Incubo sul Nove. “C’è posta” giunge così all’undicesimo appuntamento, che è anche quello conclusivo, dopo che lo show del sabato sera della rete ammiraglia Mediaset si è allungato di altre due puntate. La trasmissione, almeno inizialmente, avrebbe dovuto concludersi lo scorso 17 marzo 2018. Poi, il Biscione avrebbe deciso di prolungarla, tralasciando i due speciali di Fascino p.g.t previsti in origine.

C’è posta per te 2018 chiude tra grandi ospiti e record d’ascolti

Un’edizione, quella di C’è posta per te 2018, che si è fatta notare sia per i super ospiti che hanno partecipato sia per i grandi ascolti registrati dalle varie puntate trasmesse. Quest’anno, infatti, prima ancora di Gerry Scotti, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo tra le super ospitate trasmesse da Maria De Filippi (in registrata) ci sono state anche quelle di: Paulo Dybala e Patrick Dempsey (il 24 marzo, con 5.384.000 spettatori medi e il 27.4% di share); Luciana Littizzetto, con i personaggi dei reality e le “wags” (17 marzo, 5.267.000, 26%); Belén Rodriguez e Andrea Iannone, con Ezio Greggio e Enzino Iacchetti (10 marzo, 5.516.000, 27.5%), Emma e Luca Argentero (3 marzo, 5.349.000, 26.4%), Giorgia e Francesco Totti (24 febbraio, 5.796.000, 29.56%), Fabrizio Moro, Ermal Meta, Marco Bocci e Laura Chiatti (17 febbraio, 5.363.000, 28.2%), Carlo Conti e Fedez con J-Ax (3 febbraio, 5.838.000, 29.5%), Ilary Blasi, Alessandro Florenzi e Radja Nainggolan (27 gennaio, 5.594.000, 28.5%), Giulia Michelini e Gerard Butler (20 gennaio, 5.914.000, 30.1%) e, infine, il debutto, con Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi e Gonzalo Higuain (13 gennaio, 5.698.000, 29.3%).