Bullismo al GF, Vladimir Luxuria fa una triste confessione a Mattino 5

Vladimir Luxuria si lascia andare a una confessione dolorosa parlando della squalifica di Baye al Grande Fratello

A Mattino 5, Vladimir Luxuria fa una rivelazione molto triste. L’opinionista parla di quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello. Ormai tutto il pubblico conosce gli ultimi avvenimenti del reality. Scendendo nel dettaglio, si sta parlando di bullismo nei confronti di Aida Nizar. La concorrente spagnola è stata duramente attaccata dagli altri concorrenti del programma. In particolare, ad aver lasciato tutti senza parole ci ha pensato Baye Dame. Quest’ultimo è stato squalificato, ma secondo gli opinionisti di Mattino 5 anche altri concorrenti dovevano seguirlo. Infatti, si parla di un gruppo che si è messo contro Aida. Proprio questo dettaglio ha fatto arrabbiare Barbara D’Urso, la quale non ha per nulla apprezzato il comportamento dei ragazzi. In questo caso, in studio a Mattino 5 c’è anche chi ritiene che Baye abbia fatto uscire la parte peggiore di sé a causa delle continue provocazioni di Aida. Altri, invece, non ci stanno e non riescono a giustificare il comportamento del giovane. Ed ecco che anche Vladimir è della stessa idea, confessando di aver vissuto un’esperienza terribile.

Vladimir Luxuria e il doloro ricordo del passato: niente giustifica l’odio

Prima di diventare famosa, Vladimir è stata colpita duramente. La donna confessa di essere stata presa a schiaffi e a calci da una persona, di cui ovviamente non rivela l’identità. Il fattore che, però, l’ha fatta più soffrire riguarda l’atteggiamento dei presenti. Infatti, Luxuria rivela apertamente che il resto delle persone sono rimaste a guardare questa aggressione, senza aiutarla. Proprio questo loro comportamento l’ha fatta soffrire molto. Nonostante ciò, Vladimir rivela di non aver fatto nascere dentro di sé odio. Con questo, Luxuria vuole chiarire che non bisogna generare questo brutto sentimento, anche dopo aver ricevuto del bullismo. Più volte Baye ha dichiarato di essere stato negli anni una vittima di bullismo. Proprio per questo, non sarebbe riuscito ad affrontare al meglio le provocazioni di Aida. Ma per Vladimir questa non è una giustificazione che può essere valida in questo caso.

Vladimir Luxuria contro Baye e gli altri concorrenti del Grande Fratello

Vladimir si è lasciata andare in diretta con questa dolorosa dichiarazione. L’opinionista afferma di non essere mai riuscita a parlarne in pubblico. Si tratta di un episodio ormai passato, che però ancora torna nella sua mente. Ora il gruppo del Grande Fratello dovrebbe iniziare ad allontanare il sentimento di odio nei confronti di Aida, sebbene pare che questo non stia accadendo.