Brumotti dopo Giorgia Palmas ritrova l’amore? Le foto con la nuova fiamma

Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia, ritrova l’amore: ecco chi sembrerebbe aver preso il posto di Giorgia Palmas

L’ufficializzazione della storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini sembra aver spento le speranze di chi, ancora oggi, sperava in un ritorno di fiamma tra l’ex velina e Brumotti. Che tra i due sia finita da un pezzo, ormai, è risaputo. Ma se fino a ieri, però, le attenzioni sembravano essere concentrate sulla Palmas, adesso un nuovo scoop vedrebbe come protagonista invece proprio l’inviato di Striscia. Come riportato dal settimanale Chi, una nuova ragazza sembrerebbe aver preso il posto di Giorgia Palmas nella vita di Brumotti. Solo il volto è stato mostrato della stessa, mentre nulla si sa sulla sua identità.

Chi è la ragazza avvistata insieme a Brumotti? Lo scoop

A dare per primo lo scoop su questa possibile nuova coppia, come accennato, è stato il giornale di Alfonso Signorini. Nel settimanale, infatti, sono state riportate alcune foto che sembrerebbero confermare una certa intimità tra Brumotti e questa nuova ragazza. I due, paparazzati insieme, si sarebbero salutati in maniera molto affettuosa (o almeno così è stato scritto da Chi). Forse è ancora presto per attribuire alla bella mora il titolo di nuova fidanzata di Vittorio Brumotti? Chi lo sa, staremo a vedere. Intanto questa notizia, insieme a quella del bacio tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas, sembrerebbe confermare definitivamente un dato di fatto: l’inviato di Striscia e l’ex velina hanno definitivamente superato la fine della loro storia.

Filippo Magnini prende il posto di Brumotti: con Giorgia Palmas sempre più vicini

Filippo Magnini, ospite a Domenica In, di fatto non si è molto sbilanciato sulla relazione tra lui e Giorgia Palmas. Le ultime foto pubblicate in anteprima da Chi, tuttavia, sembrerebbero proprio confermare l’inizio di una storia d’amore tra i due. Dopo Federica Pellegrini, dunque, lo sportivo ha trovato di nuovo un certo equilibrio sentimentale.