Brigitte Nielsen mamma a 54 anni: è nata la quinta figlia dell’attrice

Brigitte Nielsen a 54 anni di nuovo mamma: è nata Frida

Fiocco rosa per Brigitte Nielsen. La famosa attrice è diventata di nuovo mamma: all’età di 54 anni ha avuto un’altra bambina. Per Brigitte – famosa in Italia per i ruoli, tra i tanti, in Rocky e Fantaghirò – si tratta della quinta figlia. Alla piccola è stato dato il nome di Frida, molto probabilmente in onore della pittrice messicana Frida Khalo. La figlia della Nielsen è nata a Los Angeles lo scorso venerdì 22 giugno, come rivelato da People. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla nostra bellissima figlia nelle nostre vite. Non ci siamo mai amati di più”, hanno fatto sapere l’attrice e il marito Mattia Dessì alla rivista statunitense. Per l’icona Anni Ottanta si tratta della quinta figlia; Brigitte è già mamma di: Julian (34 anni), Killian (29 anni), Douglas (25 anni) e Raoul (23 anni). Il primo figlio è frutto del matrimonio con il compositore Kasper Winding, il secondo invece delle nozze con il giocatore di football Mark Gastineau. Gli ultimi due figli sono nati dal rapporto con il pilota Raoul Meyer.

Mattia Dessì: chi è il quinto marito di Brigitte Nielsen

Mattia Dessì è un ex barista italiano, più giovane di Brigitte Nielsen di 15 anni. I due si sono incontrati a Lugano nei primi Anni Duemila e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Si sono poi sposati nel 2005 a Santo Domingo. Mattia ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto con i quattro figli di Brigitte ma non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre. Prima di conoscere la Nielsen, Dessì non ha mai avuto figli. Dopo tanti anni di matrimonio il sogno è finalmente diventato realtà con la nascita della piccola Frida.

La quinta gravidanza di Brigitte ha stupito tutti

Inutile negare, però, che la quinta gravidanza di Brigitte Nielsen ha stupito tutti. Un po’ per l’annuncio a sorpresa arrivato su Instagram in prossimità del parto, un po’ per l’età dell’attrice. Brigitte, dopo aver pubblicato sui social network la foto del suo pancione, ha preferito non rivelare ulteriori dettagli sulla dolce attesa. La Nielsen ha pensato solo a viversi la gioia più bella…tanti auguri!