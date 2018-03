Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Spunta un bacio tra i due

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? La foto

Da quando Jennifer Aniston si è separata da Justin Theroux, molti hanno cominciato a sognare un ritorno di fiamma tra l’attrice e l’ex marito Brad Pitt. Quest’ultimo, com’è noto, ha chiuso nel 2016 il suo lungo matrimonio con Angelina Jolie. Ebbene, il sogno di alcuni fan sembra essersi realizzato: Brad e Jennifer sono stati beccati dai paparazzi di Star mentre si sfiorano le labbra, intenti a darsi un bacio. Sono dunque tornati insieme? A quanto pare non è proprio così. L’entourage della Aniston ha fatto sapere che lo scatto è stato manipolato e che risale addirittura ai primi Anni Duemila, quando i due divi di Hollywood erano ancora sposati. Dunque, uno scoop falso? Non è chiaro, perché la rivista che ha pubblicato al foto insiste nel sostenere che Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono riavvicinati nell’ultimo periodo grazie ad un amico in comune: George Clooney.

Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme grazie a George Clooney?

Secondo quello che scrive Star – che ha pubblico la foto del presunto bacio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston – i due si sarebbero riavvicinati grazie a George Clooney, amico di entrambi da tempo. Il marito di Amal Alamuddin avrebbe convinto i due a riavvicinarsi dopo aver cercato l’amore in altre persone e avrebbe addirittura organizzato un incontro segreto tra gli ex coniugi qualche giorno prima della cerimonia per gli Oscar. Sarà vero? Chissà… per il momento è certo che Brad e Jen hanno mantenuto un buon rapporto. Ad oggi sono ancora molto legati e di frequente si sentono per consigli e suggerimenti. Tra una confidenza e un’altra riesploderà la passione?

Angelina Jolie ha un nuovo fidanzato dopo Brad Pitt

Intanto pare che anche Angelina Jolie abbia già voltato pagina. Il Premio Oscar è stata avvistata in compagnia di Garret Hedlund, attore ed ex fidanzato di Kristen Dunst. Hedlund conosce bene Brad Pitt: nel 2004 hanno recitato insieme nel film Troy.