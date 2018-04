Brad Pitt e Angelina Jolie, il divorzio è quasi definitivo: ultime news

By

Angelina Jolie e Brad Pitt divorzio news: gli ultimi accordi della coppia

Manca poco al divorzio ufficiale di Brad Pitt e Angelina Jolie. A quasi due anni dalla rottura, le due star di Hollywood hanno finalmente trovato un accordo. Del resto oltre ai sei figli, la coppia deve gestire anche un ingente patrimonio dal valore di 400 milioni di dollari. Come fa sapere l’Hollywood Life, Brad e Angelina hanno finalmente trovato un compromesso su tutto e a breve il divorzio verrà firmato ufficialmente. Gli ex coniugi hanno deciso di mantenere un rapporto cordiale e civile e di tenere la famiglia unita. Per questo Pitt vedrà di più i figli: Maddox 16 anni, Pax 14 anni, Zahara 13 anni, Shiloh, 11 anni e le gemelle di 9 anni, Vivienne e Knox.

Brad Pitt vedrà di più i figli dopo il divorzio da Angelina Jolie

Secondo gli ultimi accordi, Brad Pitt potrà passare più tempo con i figli avuti da Angelina Jolie. Già oggi i bambini vivono con la figlia di John Voigh e vedono con frequenza il padre. Ma dopo il divorzio gli incontri si intensificheranno e, impegni di lavoro a parte, saranno quasi quotidiani. Dunque, la coppia ha optato per la custodia condivisa dei figli, un modo per tenere sempre più unita la famiglia nonostante la separazione di Brad e Angelina.

I figli di Brad e Angelina volevano vedere i genitori di nuovo insieme

In realtà, sempre secondo quanto si legge sul magazine americano, i ragazzi volevano rivedere i genitori di nuovo insieme ma a quanto pare Brad Pitt e Angelina Jolie non sono intenzionati a dare una seconda chance alla loro relazione. Nonostante Brad abbia risolto i suoi problemi con l’alcolismo, l’amore per Angelina è decisamente morto e sepolto.