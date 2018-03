Chi è Umberto Di Carlo di Tekneko, protagonista della quarta puntata di Boss in Incognito 2018

Ecco chi è il protagonista della quarta puntata di Boss in Incognito 2018. Si tratta di Umberto Di Carlo di Tekneko, che i telespettatori di Rai2 potranno seguire in TV a partire dalle ore 21.15 circa di stasera, lunedì 19 marzo. Di Carlo, per chi non conoscesse ancora il meccanismo del popolare programma TV, questa sera smetterà i panni di CEO della società di servizi fondata nel 1985, per vestire quelli di “semplice lavoratore”, in missione “segreta” tra i suoi dipendenti, fedeli e non. Stando, infatti, alle anticipazioni ufficiali fornite da RaiDue, questo lunedì Di Carlo si relazionerà con diversi operatori ecologici assunti nell’impresa da lui gestita, azienda che si occupa di raccolta differenziata, rimozione di rifiuti e spazzamento delle strade. Ad aiutarlo, per così dire, in questa avventura televisiva a metà tra il divertente, l’emozionante ed il faticoso, saranno anche alcuni dei suoi dipendenti, come ad esempio Giancarlo (che gli insegnerà a pulire le vie con la ramazza), Annamaria (che gli darà tutto il suo aiuto per fargli capire come ripulire le spiagge) ed, infine, Angelo (che lo porterà con sé all’interno di una discarica abusiva).

Le anticipazioni della quarta puntata di Boss in Incognito, in onda su Rai2 lunedì 19 marzo 2018

Sempre secondo le anticipazioni relative alla quarta e penultima puntata di Boss in incognito, dalle ore 21.15 di stasera, lunedì 19 marzo 2018 i telespettatori di Rai2 ritroveranno anche il nuovo conduttore della trasmissione, Gabriele Corsi. Al presentatore toccherà il compito di far credere ai vari dipendenti della Tekneko che Umberto Di Carlo, opportunamente travestito per non farsi riconoscere, stia lavorando in azienda con tante telecamere intorno per realizzare un programma (in realtà fittizio) dal titolo Ricollocati. Del resto, a Gabriele Corsi toccherà anche il compito di confrontarsi con lo stesso Umberto Di Carlo, condividendo con lui le emozioni dei vari momenti TV previsti dal docu-reality co-prodotto da Rai2 e da Endemol Shine Italia. Infine, si ricorda che per vedere in live streaming la nuova puntata del programma si può consultare l’indirizzo web – www.raiplay.it/dirette/rai2 – a partire dalle ore 21.10 di questa sera; in alternativa la trasmissione si può vedere e rivedere anche in un secondo momento su: https://www.raiplay.it/programmi/bossinincognito/.