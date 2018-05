By

Bobby Solo depone l’ascia di guerra: il cantante è pronto a fare pace con la figlia Veronica Satti

Bobby Solo cambia idea. Dopo aver accusato la figlia Veronica Satti, attualmente rinchiusa al Grande Fratello, di cercare solo soldi e visibilità, il cantante ha deciso di riappacificarsi con la ragazza. L’interprete di Una lacrima sul viso vuole però farlo in privato, lontano dalle telecamere e dunque dal reality show. A farlo sapere Barbara d’Urso che, durante l’ultima diretta del GF 15, ha rivelato a Veronica che Bobby – il cui vero nome è Roberto Satti – ha diramato un comunicato stampa nel quale scrive che vuole riavvicinarsi alla primogenita avuta dall’ex compagna e corista Mimma Foti.

Veronica Satti in lacrime al Grande Fratello dopo il comunicato di Bobby Solo

“Tuo padre ha rilasciato un comunicato molto duro ma ha detto che si auspica di riappacificarsi con te in privato”, ha detto Barbara d’Urso a Veronica Satti. Una notizia, arrivata nel corso della terza puntata del Grande Fratello, che ha riempito di gioia la giovane, che è subito scoppiata a piangere. Poco prima di ascoltare le parole del comunicato, Veronica aveva dichiarato di essere pronta a mangiare semplicemente una pizza con il padre. “La pago io, l’importante è che ci sia lui”, aveva assicurato la Satti. “Lo rispetto come artista e lo voglio nella mia vita come padre”, aveva aggiunto la ventisettenne.