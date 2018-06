“Blackout dei canali Rai”: assenza di segnale, i Wma partono in ritardo

“Blackout dei canali Rai”: l’assenza di segnale e le scuse della TV di Stato

Martedì 12 giugno 2018 i principali canali della Rai sono stati interessati da un possibile “blackout” durato una decina di minuti circa. La conferma arriva da Manuela Moreno. Su Twitter la giornalista del Tg2 così scrive: “Siamo in blackout Rai“. Oggi, infatti, dalle ore 20.40 alle 20.50 Rai1, Rai2 e Rai3 avrebbero trasmesso “schermo nero”. Così, in serata, al posto dei vari programmi i telespettatori si sono ritrovati di fronte ad assenza di segnale. Un episodio per cui la Rai già “si scusa con i suoi telespettatori“.

Perché oggi i canali Rai non si vedono? “Grave e imprevedibile guasto tecnico”, “esplosione di 3 batterie a Saxa Rubra”

Ma perché oggi i canali Rai non si vedono? A spiegarlo è la stessa Rai. In un tweet l’ufficio stampa del servizio pubblico parla di “grave e imprevedibile guasto tecnico verificatosi a seguito dell’esplosione di 3 batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra“. Pare confermarlo anche il Corriere della Sera, per cui sarebbero in corso verifiche per accertare le cause di “un possibile blackout“, che “avrebbe interessato anche il centro di trasmissione Rai“. Intanto, sui social è comparso l’hashtag “#RaiDown“, usato per tutte le segnalazioni del caso.

Per un grave e imprevedibile guasto tecnico verificatosi a seguito dell'esplosione di 3 batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato il segnale di @RaiUno @RaiDue e @RaiTre. Sono in corso verifiche per accertarne le cause. La #Rai si scusa con i suoi telespettatori. — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 12, 2018

Rai1 oggi non si è visto per dieci minuti: i Wind Music Awards sono partiti in ritardo

Del resto, oggi per via del presunto “blackout” anche Rai1 non si è visto per un po’ e così anche i Wind Music Awards sono partiti in ritardo. La seconda puntata condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, infatti, è andata in onda a partire alle ore 21.50 circa, preceduta da “schermo nero” e da varie immagini di “Techetechete'”. Rispetto all’orario di partenza indicato nella guida tv Rai ufficiale (ore 20.35), l’inizio della trasmissione è stato posticipato di circa 10-15 minuti.