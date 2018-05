Emma piange ad Amici: Biondo la consola così (video)

Il video di Biondo che consola Emma ad Amici

Biondo ed Emma sempre più vicini ad Amici. Il daytime di oggi, giovedì 10 maggio 2018, immortala i due concorrenti del Serale insieme nella casetta della Squadra Bianca. Lei va in crisi, piange e decide di sfogarsi. “E’ difficile“, dice la ragazza mentre il cantante chiede a cosa si stia riferendo. La giovane gli risponde di sentirsi sotto stress per “il fatto di essere sempre messa a confronto con Carmen” e che “non voglio uscire“. Ma il criticato interprete di “Deja-vu” con l’auto-tune ha la risposta pronta: avalla la decisione della produzione e le chiede di raggiungerlo sul divano. Lei lo fa e i due si abbracciano. Eccovi il video con l’imperdibile momento di “coccole” tra i due.

Emma piange ad Amici: colpa della sfida con Carmen

Come facilmente intuibile, il motivo per cui Emma piange ad Amici è l’attesa per la sfida ancora aperta contro Carmen Ferreri. Ad oggi l’esito di tale sfida non c’è ancora stato. Molto probabilmente, però, il verdetto del caso verrà ufficializzato nella puntata serale di sabato 12 maggio 2018. La scelta di rinviarlo è stata presa dai prof. nella quinta puntata, dopo varie indecisioni di fronte alla proposta di Rudy Zerbi: eliminare una delle due cantanti. Del resto, soltanto ieri la Muscat ha ricevuto il sostegno di due super vip come Alessia Marcuzzi e Mario Balotelli. Basteranno i due endorsement versione celebrity ad evitare la sua eliminazione?

Amici: Biondo ed Emma fidanzati

Intanto, tornando al rapporto tra Biondo ed Emma ad Amici, ultimamente i due nel programma di Canale5 sembrano sempre più vicini. Tanto che, a far capire che sono fidanzati (o almeno così pare), ci hanno già pensato i diretti interessati in una delle puntate serali trasmesse di sabato sera. In tale caso, i due si sono dati il loro primo bacio in diretta TV, di fatto confermando tutti i rumors su una possibile liason.