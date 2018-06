Biondo ed Emma festeggiano 4 mesi d’amore: la sorpresa di lei

Emma Muscat va da Biondo a Firenze: la prova social

I cantanti Biondo ed Emma Muscat si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Accomunati dalla stessa passione per la musica, Emma e Biondo si sono avvicinati sempre di più e sono diventati una vera e propria coppia. Pochi giorni fa lei era partita per Malta, il suo paese, ma Emma è già rientrata in Italia. A darne la prova è il suo profilo Instagram dove, nelle storie, ha taggato come luogo Firenze. La cantante si è recata in una città non a caso. A Firenze, infatti, il suo fidanzato Biondo è ospite presso Pitti Uomo. Più che probabile, dunque, che Emma sia andata nella città Toscana per raggiungere Biondo.

Emma e Biondo: quattro mesi d’amore

Un gesto d’amore quello di Emma Muscat che ha raggiunto il suo fidanzato a Firenze in una data non a caso. Il 13 Giugno la coppia festeggia quattro mesi d’amore. Dal canto suo, Biondo, ha ‘spinto’ affinché il video del suo singolo Roof Garden potesse uscire proprio in questa giornata. “Forse Roof Garden esce domani in una bella occasione“ ha scritto Biondo su Twitter. “Sto spingendo affinché esca domani” ha chiarito. Nel video molto probabilmente sarà presente anche Emma e questo potrebbe essere un regalo che Biondo vuole dedicare alla fidanzata che, nel frattempo, utilizzando lo stesso social, scrive la data corrente con la emoji innamorata.

Biondo: già pronto il nuovo disco?

Solo da poco è uscito l’album di Biondo eppure il cantante di Amici ha già un nuovo progetto in mente. “Vi ripagherò con tanta buona musica. Il secondo album è già a buon punto“ scrive Biondo nelle Ig stories.