Biondo bacia Emma in diretta ad Amici: la storia d’amore diventa ufficiale

Biondo e Emma Muscat stanno insieme: il bacio ad Amici 17

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni la verità arriva con un bacio in diretta: Biondo e Emma di Amici 17 stanno insieme! Il rapper ha baciato la collega dopo un duetto: un gesto dolce e molto sentito che ha mandato in estasi il pubblico in studio e quello da casa. Ma anche Simona Ventura, giurata di quest’edizione, che si è detta “commossa” dalla performance con tanto di slancio passionale finale. Dopo aver baciato Emma, Biondo non ha aggiunto ulteriori dichiarazioni: si è limitato a sorridere, felice di aver svelato finalmente il suo amore.

I primi segnali dell’amore tra Biondo e Emma Muscat

Un amore che in realtà era già chiaro a molti: qualche settimana fa il cantante aveva accettato la proposta di Daniele di cambiare Squadra ad Amici. Il ballerino aveva chiesto di passare dai Bianchi ai Blu per stare vicino a Lauren Celentano e Biondo aveva accettato volentieri lo scambio, diventando così un componente della Squadra Bianca. In casetta la storia d’amore con Emma Muscat si è intensificata, tanto che qualche giorno fa l’interprete di Malta si è pubblicamente dichiarata a Biondo. “Ti amo”, ha sussurrato Emma a Biondo che, di tutta risposta, l’ha baciata davanti a tutti durante la diretta di Amici 17.

Com’è nata la storia d’amore tra Biondo e Emma ad Amici 17

Emma Muscat è entrata in un secondo momento nella Scuola di Amici di Maria De Filippi. Non essendo italiana ha fatto più fatica ad integrarsi nel talent show, ma fin da subito ha avuto il sostegno di Biondo, che l’ha aiutata con le lezioni di italiano. E tra una chiacchierata in sala relax e una prova in sala canto è scoppiato l’amore…