Bianca Atzei è uscita dall’ospedale: il messaggio dell’ex naufraga

Isola dei Famosi, Bianca Atzei dopo il malore: l’ex naufraga spiega cosa è successo

La notizia del malore di Bianca Atzei ha fatto preoccupare moltissimi fan. Dopo l’Isola dei Famosi, la giovane cantante è finita in ospedale nel corso della notte tra Sabato e Domenica. A comunicare quanto accaduto è stata Barbara d’Urso. L’ex naufraga avrebbe dovuto infatti prendere parte alla puntata di Domenica Live insieme agli altri ex concorrenti. In ogni caso, la donna non ha potuto partecipare per motivi di salute. Nella trasmissiome della d’Urso non è stato spiegato nel particolare cosa sia accaduto, ma si è comunque voluto precisare che la diretta interessata ha inviato i referti medici alla produzione per dimostrare che era tutto vero. Oggi, è la stessa Bianca a svelare ai suoi followers come sta e cosa le è successo.

Bianca Atzei esce dall’ospedale: il messaggio ai fan dopo l’Isola

Bianca Atzei è uscita dall’ospedale. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha infatti tranquillizzato i propri fan con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. La cantante sta bene e non c’è più nulla di cui preoccuparsi. Con un semplice messaggio, la diretta interessata ha cercato di placare gli animi di tutti coloro che avevano iniziato a preoccuparsi. “Ciao! Non sono stata bene, niente di grave e per fortuna ora sto meglio… Vi ringrazio per esservi preoccupati per me… Leggo tutti i vostri pensieri e siete semore splendidi. Vi voglio bene.” Insomma, niente paura. Seppur non siano state sicuramente delle ore serene, ora l’ex naufraga sta recuperando e inizia a sentirsi decisamente meglio. In ogni caso, non è stato specificato quale malore in particolare l’abbia condotta fino in ospedale.

Isola, Bianca Atzei sta bene: malore superato

I fan di Bianca si stavano preoccupando anche a causa di ciò che è venuto a galla nelle ultime settimane. Si è infatti scoperto che la Atzei è stata sottoposta, alcuni anni fa, ad un delicato intervento al cuore a causa di alcuni problemi. In ogni caso, non sappiamo se questa volta sia finita al prontosoccorso per problemi simili o meno.