Bianca Atzei dopo l’operazione al cuore ha una protesi: la confessione post Isola dei Famosi

Bianca Atzei non ama parlare della sua salute e dei problemi che l’hanno turbata negli ultimi anni. Anche sull‘Isola dei Famosi la cantante ha preferito tacere. Ora che il reality show è finito, l’artista di origini sarde ha rilasciato qualche dettaglio in più in un’intervista concessa al QN nella quale ha svelato un dettaglio nascosto fino ad oggi. Da circa tre anni e mezzo l’ex fidanzata di Max Biaggi vive con una protesi al cuore. Una situazione piuttosto delicata, non facile da affrontare, che l’Atzei ha cercato di vivere con coraggio e determinazione. “È successo tre anni e mezzo fa, sono stata operata d’urgenza. Ero al mio primo Sanremo. Un giorno mi sono sentita male, avevo una forte tachicardia e aritmia. Chi era con me mi diceva che era l’agitazione, l’ansia, lo stress, ma io sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi hanno portato in ospedale e operato d’urgenza, ho rischiato molto. Adesso ho una protesi nel cuore. Ho affrontato anche questo, ma non voglio parlarne troppo perché non sembri che voglia sollecitare un facile pietismo”, ha raccontato l’interprete.

Bianca Atzei e quel messaggio dopo l’operazione al cuore

“Buongiorno cuori…Son felice nel dirvi che “sto bene”!! Il chirurgo Cappelletti e’ entrato in fondo al mio cuore con tutta la sua esperienza e la sua passione. Ringrazio il Primario Margonato per aver scoperto il mio problema con tanta scrupolosità… La Dottoressa Monica e la dolce Diana che mi ha coccolata… Ringrazio tutto lo staff di medici e infermieri di cardiologia del San Raffaele. E grazie per essermi sempre vicini… Vi voglio bene. Ora canterò ancora più forte”, aveva scritto sui social network Bianca Atzei all’indomani dell’intervento al cuore, quando ancora non conosceva Max Biaggi. E a proposito dello sportivo, complice l’avventura in Honduras, Bianca sembra aver dimenticato lo sportivo con il quale ha vissuto una romantica storia d’amore.

Bianca Atzei non è più innamorata di Max Biaggi

“All’inizio l’ho presa come un lutto, poi ti fai forza e lo superi. L’amore è la cosa più bella del mondo, è importante crederci anche per dare un esempio a chi non l’ha trovato. Se c’è stato un legame forte bisogna avere rispetto. Ma ormai non è più un mio problema”, ha assicurato Bianca Atzei.