Bianca Atzei: perché non è dimagrita all’Isola dei Famosi? La cantante è stata aiutata

Perché Bianca Atzei non è dimagrita sull’Isola dei Famosi? La cantante è stata aiutata dalla produzione

Bianca Atzei non è dimagrita neppure un chilo all’Isola dei Famosi. Dopo tre mesi in Honduras, la cantante continua a pesare 41 chili. Com’è possibile? Com’è riuscita l’ex fidanzata di Max Biaggi a non perdere peso al contrario degli altri naufraghi del programma che, più o meno, hanno perso tutti qualche chilo? A svelare il mistero ci ha pensato Filippo Nardi nell’ultima puntata di Casa Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato che Bianca è stata aiutata dalla produzione con degli shake proteici. Quando l’Atzei è arrivata dall’altra parte dell’Oceano era sottopeso e, per evitare eventuali problemi di salute, è stata aiutata dagli autori della trasmissione.

Filippo Nardi svela la verità su Bianca Atzei: il video

La spiegazione di Filippo Nardi sul non dimagrimento di Bianca Atzei all’Isola dei Famosi:

Quanti chili hanno perso gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi

Se Bianca Atzei non ha perso neppure un chilo all’Isola dei Famosi, ben diversa è stata la situazione degli altri concorrenti della trasmissione. Tutti hanno perso qualche chilo, ma ad avere la peggio sono stati: Franco Terlizzi (-30 chili), Amaurys Perez (-23 chili), Marco Ferri (-13 chili), Filippo Nardi (-10 chili) Jonathan (-9 chili), Nino Formicola (-9 chili).