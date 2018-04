Bianca Atzei in ospedale: l’ex naufraga si è sentita male nella notte

Domenica Live, l’annuncio di Barbara d’Urso: perché Bianca Atzei non si è presentata in trasmissione

Insieme a tutti gli altri ex naufraghi dell’Isola dei Famosi anche Bianca Atzei avrebbe dovuto essere oggi presente a Domenica Live. Tra una discussione e l’altra, però, a spiegare perché la cantante non fosse presente nella puntata dedicata al reality è stata la stessa Barbara d’Urso. La conduttrice, infatti, ha dichiarato che la Atzei, per problemi di salute, sarebbe stata portata al pronto soccorso questa notte. Come aggiunto poi dalla d’Urso, l’ex di Max Biaggi avrebbe mandato alla produzione di Domenica Live le foto dei certificati medici, dimostrando in questo modo di trovarsi in ospedale.

Bianca Atzei sta male: il ricovero della cantante all’ospedale

Quali siano al momento le condizioni fisiche e cliniche di Bianca Atzei noi non possiamo saperlo. Quello che sappiamo, però, è che (come ha detto Barbara d’Urso oggi a Domenica Live) la cantante sarebbe stata portata stanotte in pronto soccorso. Tutto vero ha ribadito poi la conduttrice, tant’è che per giustificare la sua assenza, come già anticipato sopra, Bianca avrebbe spedito alla redazione del programma i certificati medici. Quello che è successo, però, di fatto non è stato spiegato e nulla al riguardo è stato aggiunto. Tutti, adesso, rimangono in attesa di aggiornamenti.

Bianca Atzei: l’operazione al cuore e i problemi di salute della cantante

Come raccontato da Bianca Atzei durante la sua ospitata a Verissimo, la cantante tempo fa avrebbe subito un intervento al cuore. I problemi di salute l’avevano infatti costretta a rinunciare al suo tour e a dover rallentare con il suo lavoro in passato. All’Isola dei Famosi, tuttavia, l’ex naufraga ha voluto deliberatamente evitare di parlare dell’argomento perché non voleva essere accusata di fare la vittima. Oggi, però, dopo le parole della d’Urso i fan tornano ad essere preoccupati.