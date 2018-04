Bianca Atzei parla di Max Biaggi a Verissimo: “Bisogna crederci”

Bianca Atzei soffre ancora per Max Biaggi? Le parole a Verissimo ricordando la sua storia

La fine della storia d’amore con Max Biaggi molto ha fatto soffrire Bianca Atzei nell’ultimo periodo. Il dolore provato dopo aver chiuso definitivamente con il suo ex l’ha così turbata da spingerla addirittura ad allontanarsi dall’Italia, accettando di partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi. Una decisione drastica che, di fatto, non le ha impedito in questi mesi di pensare ancora a lui. Bianca Atzei soffre ancora per Max Biaggi? Che cosa prova adesso per lui? Quali sono i suoi sentimenti? A queste domande, oggi, la cantante ha provato a rispondere dicendo la sua a Verissimo.

Bianca Atzei dopo la fine della relazione con Max Biaggi: “Il mio cuore era rotto”

“Ho cercato di darmi coraggio, di darmi forza” ha esordito dicendo Bianca in merito alla fine della sua storia con Max Biaggi “Il mio cuore era rotto e l’unica soluzione era andare lontanissimo…. poi mi sono resa conto che mi ero portata tutto dietro”. Una scelta questa sicuramente estrema che, tuttavia, non le ha impedito di liberarsi di alcuni scheletri dell’armadio. Oggi, però, qual è il suo stato d’animo? Bianca Atzei vorrebbe ritornare con Max Biaggi? “Bisogna anche avere coraggio e rispettare le persone, poi il tempo ti fa passare un po’ tutto” ha risposto la cantante, scongiurando quindi ogni possibilità di ritorno di fiamma.

Bianca Atzei a Verissimo: “Bisogna continuare a crederci”

Al momento, però, Bianca Atzei è molto fiduciosa e continua a credere nell’amore. “Le ferite rimangono però bisogna comunque continuare a crederci perché l’amore è la cosa più bella del mondo” ha infatti dichiarato la cantante ai microfoni di Verissimo. Un pensiero, questo, che la stessa aveva pure messo per iscritto nella lettera indirizzata a Max Biaggi prima di lasciare l’Isola dei Famosi.