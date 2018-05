Bianca Atzei e Jonathan stanno insieme? Spunta il “ti amo” su Instagram

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei stanno insieme dopo l’Isola dei Famosi? Spunta l’indizio su Instagram

Continua il mistero su Bianca Atzei e Jonathan Kashanian. Dopo l’intervista dell’ex gieffino a Domenica Live sono in molti a chiedersi se i due abbiano davvero una storia d’amore. Per il momento i diretti interessati continuano a tacere ma Novella 2000 ha scoperto un particolare che fa riflettere. Qualche settimana fa, prima dell’intervista di Jonathan con Barbara d’Urso, l’ex inviato di Verissimo aveva condiviso uno scatto con la cantante e una didascalia ben precisa. Una strofa della canzone Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri che sembra ben rappresentare lo stato d’animo dell’ex concorrente del Grande Fratello. E sì, perché l’ex naufrago dell’Isola de Famosi ha rivelato di non sapere bene che tipo di sentimento prova per la sua ex compagna d’avventura in Honduras.

Le parole di Jonathan Kashanian su Bianca Atzei

“Non so se chiamarlo amore, non mi piacciono le etichette. Io so che oggi non riesco a fare a meno di lei”, ha ammesso Jonathan a Barbara d’Urso. L’israeliano ha preferito non rilasciare ulteriori dettagli mentre l’Atzei ha scelto di usare la carta dell’ironia. In un video messaggio sorpresa per Jonathan, Bianca Atzei ha detto a Domenica Live: “Non riesco a stare senza di te. Solo noi sappiamo tutto quello che abbiamo superato. I nostri genitori si piacciono, perché non fai un pensierino su di me?”.

Il post di Jonathan su Bianca Atzei: i due si amano?

Ora spunta il post sospetto con “ti amo” che lascia pochi dubbi: Jonathan e Bianca sono una coppia a tutti gli effetti?