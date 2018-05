Bianca Atzei e Jonathan fidanzati? Le ultime dichiarazioni della cantante

Bianca Atzei e Jonathan fidanzati dopo l’Isola? Le ultime dichiarazioni della cantante

Da quando sono usciti dall’Isola dei Famosi Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono sempre più uniti. Le continue dediche sui social e le parole spese pubblicamente per parlare dell’affetto che li lega, infatti, hanno spinto molti dei loro fan a chiedersi: ma Bianca Atezei e Jonathan sono fidanzati? I diretti interessati non si sono mai espressi chiaramente al riguardo, almeno fino ad ora. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, la cantante ha tal proposito ha finalmente chiarito alcune cose. Parlando delle sue precedenti relazioni e di quello che al momento è il suo stato emotivo, difatti, la Atzei ha anche aggiornato i lettori sul suo status sentimentale.

Bianca Atzei è single o fidanzata con Jonathan? L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi risponde

Max Biaggi è ormai per Bianca Atzei un capitolo chiuso, una storia archiviata. Di non essere più innamorata del suo ex lo aveva già dichiarato al QN e nell’ultimo numero di Oggi la cantante non ha fatto altro che confermarlo. Ma la Atzei ha forse trovato qualcun altro negli ultimi mesi? “Sono felicemente single” risponde a tal proposito lei “Sto una pacchia e frequento solo i miei amici”. Quella con Jonathan dunque, soprattutto considerate le ultime dichiarazioni, rimane solo una bella amicizia. Se sia destinata a rimanere tale o se diventerà qualcosa di più, però, adesso non possiamo saperlo.

Bianca Atzei dopo Max Biaggi: “Ormai non è più un mio problema”

Recentemente in merito alla fine della sua storia con Max Biaggi Bianca Atzei aveva dichiarato: “All’inizio l’ho presa come un lutto, poi ti fai forza e lo superi. L’amore è la cosa più bella del mondo, è importante crederci anche per dare un esempio a chi non l’ha trovato. Se c’è stato un legame forte bisogna avere rispetto. Ma ormai non è più un mio problema”. Oggi le cose per Bianca Atzei vanno decisamente meglio e forse chissà, prima o poi, l’amore potrebbe ritornare a bussare alla sua porta quando meno se lo aspetta.