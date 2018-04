Bianca Atzei in ospedale tre anni fa: la cantante è stata operata al cuore

Bianca Atzei in ospedale tre anni fa, parla la madre all’Isola dei Famosi: cosa è successo alla cantante? È stata operata al cuore

Il comportamento di Bianca Atzei all’Isola dei Famosi continua ad attirare critiche: sono in molti a ritenere la cantante falsa e bugiarda. Dopo le ultime accuse, la madre dell’artista ha deciso di dire la propria. Nello studio del reality show la signora ha difeso a spada tratta la figlia, invitandola a superare quanto accaduto in ospedale tre anni fa. Ma cosa è successo a Bianca, il cui vero nome è Veronica Atzei? Ebbene, nel 2015 la giovane è stata operata al cuore. Un intervento delicato che l’ha costretta pure a posticipare il suo tour.

L’operazione al cuore di Bianca Atzei nel 2015

“Buongiorno cuori…Son felice nel dirvi che “sto bene”!! Il chirurgo Cappelletti e’ entrato in fondo al mio cuore con tutta la sua esperienza e la sua passione. Ringrazio il Primario Margonato per aver scoperto il mio problema con tanta scrupolosità… La Dottoressa Monica e la dolce Diana che mi ha coccolata… Ringrazio tutto lo staff di medici e infermieri di cardiologia del San Raffaele. E grazie per essermi sempre vicini… Vi voglio bene. Ora canterò ancora più forte”, aveva scritto sui social network Bianca Atzei all’indomani dell’intervento al cuore, quando ancora non conosceva Max Biaggi.

Bianca Atzei e quel problema al cuore mai svelato

La cantante non ha mai svelato il tipo di problema che ha riscontrato e non ne ha mai parlato neppure in Honduras. Evidentemente la giovane sta ancora soffrendo per quanto subito e ha difficoltà a parlarne.