Questa mattina la mia nonnina è volata in Cielo insieme a tutti gli altri Angeli. L’importanza dei nonni la capisci quando diventi grande, quando sei consapevole che il valore della Famiglia è la base della tua sopravvivenza. Questa consapevolezza a volte è disarmante, ti mette davanti a una realtà che non vorresti vivere, come sentire mio papà piangere per la sofferenza mi lascia senza forze. Papà’ ti voglio dire che ci sono io sempre e per sempre e cercherò di riempirti il cuore anche per la parte mancante di tua mamma. ❤️🙏🏻 È bello pensare che mia nonna si sia rincontrata con mio nonno…magari in un posto dove l’odio e la cattiveria non esistono. Dove esiste solo amore e serenità. Ciao nonna Esterina. Ti voglio bene.

