Bianca Atzei: Elga di Uomini e Donne contro la naufraga dell’Isola

Isola dei Famosi, tutti contro Bianca Atzei: le dure parole di Elga Enardu di Uomini e Donne

Non sembra tirare una buona aria intorno a Bianca Atzei. La nota cantante non sta ricevendo moltissimi consensi da parte del pubblico dell’Isola dei Famosi. Molti naufraghi l’hanno giudicata come una persona falsa e bugiarda. Nel corso dell’ultima diretta condotta da Alessia Marcuzzi, attuali ed ex concorrenti del reality-show di Canale 5 si sono scagliati contro la donna. Nel corso delle prime settimane sembrava piacere molto al pubblico ai suoi compagni di avventura, ora non è più così. Nominando poi Jonathan Kashanian, la Atzei non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione. I due sono sempre stati molto amici e tale nomination non era affatto prevedibile. A criticare il suo percorso in Honduras è arrivata anche un’ex di Uomini e Donne, Elga Enardu.

Elga Enardu di Uomini e Donne contro Bianca Atzei: brutta aria all’Isola dei Famosi

Elga e Bianca in passato sono state amiche, o perlomeno così pare. La Enardu ha sempre fatto il tifo per la Atzei durante il Festival di Sanremo. Svariato tempo fa, le due donne sono anche apparse insieme sui social. Ad oggi, la Enardu e la cantante non sembrano condividere più nulla. Mentre andava in onda la nuova puntata dell’Isola, l’ex di Uomini e Donne commentava su Instagram l’atteggiamento della naufraga. A quanto pare, l’ex tronista non crede affatto al pianto a cui si è lasciata andare la cantante e le parole usate nei suoi confronti sono tutt’altro che belle.

Bianca Atzei sotto accusa all’Isola dei Famosi: le parole di Elga di Uomini e Donne

Elga, su Instagram Story pubblica in video in cui dice: “Ma questa non doveva fare la cantante, doveva fare l’attrice. Ma Premio Oscar, anzi neanche… perché è un’ora che piange e non si vedono neanche le lacrime. Ma vai a casa. È proprio curioso vedere questo programma quando conosci una persona e ti rendi conto di quanto a casa arrivino delle persone in un modo completamente diverse da quello che sono… Sei indifendibile. Tu sei una m… è ufficiale!”