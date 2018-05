Bianca Atzei a Domenica Live: la stoccata a Biaggi e il retroscena su Amici

Domenica Live: Bianca Atzei commenta la storia con Max Biaggi

Ospite a Domenica Live, Bianca Atzei commenta la fine della storia d’amore con Max Biaggi. Intervistata da Barbara D’Urso, la cantante replica così allo sportivo: “Qualsiasi donna – dice l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2018 – merita un uomo che abbia il coraggio e le pa**e di dirti che qualcosa non va“. Poi, ancora oggi l’artista fa capire di non avere ancora capito il vero motivo per cui i due si sono lasciati: “Lui – precisa la Atzei dalla D’Urso – mi ha detto che voleva stare da solo. Ma dopo due anni e mezzo (…) meritavo una giustificazione“. Che a quanto, però, non sarebbe arrivata.

Bianca Atzei a Domenica Live: “Biaggi la storia d’amore più bella della mia vita”

Intervistata a Domenica Live, Bianca Atzei ricorda anche i bei momenti vissuti insieme a Max Biaggi. “L’amore può finire – spiega la cantante su Canale5 – ma è stata la storia d’amore più bella della mia vita“, anche perché, precisa, “lui mi amava alla follia, e io gli ho dato tutta me stessa”. Una storia, almeno per la Atzei finita non non migliore dei modi, tanto che lei ha poi deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi. Ma, nonostante la recente scomparsa della nonna 95enne, oggi l’artista di si dice serena e, fatta la “pace” con Filippo Nardi, suo “collega” a L’Isola, lo definisce un “gran pezzo di gnocco“. Che i due si avvicinino ancora di più, e non soltanto come semplici conoscenti? Chissà.

La Atzei rifiutò Amici per la Domenica della D’Urso

Del resto, nell’intervista dalla D’Urso la Atzei si dice anche grata alla conduttrice. Il motivo? 9 anni fa è stata la prima a credere nel suo talento. All’epoca la presentatrice la chiamò come corista di Domenica Cinque, una prima versione di Domenica Live. Addirittura la cantante scelse di non deludere le aspettative di “Barbarella” e rifiutò l’offerta arrivata dagli autori che lavoravano con Maria De Filippi. Questo il racconto dell’Atzei in TV: “Quell’anno lì avevo fatto i provini per Amici, li avevo passati tutti e non mi presero. Mi chiama un autore di Amici e dice “ti abbiamo visto a Domenica 5. Vuoi venire a fare la sfida?”. Io che ho fatto? Son rimasta con te Barbara. Per me era un’esperienza professionale importante; fare la corista è la base principale per fare la cantante“.