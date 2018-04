Bettarini a Striscia la notizia: ennesima frecciatina a Stefano De Martino

Cosa ha detto Stefano Bettarini a Striscia la notizia sulla prova tra Alessia Mancini e Jonathan all’Isola dei Famosi

Striscia la notizia continua ad occuparsi dell’Isola dei Famosi. Dopo Lele Mora, Valerio Staffelli ha intervistato Stefano Bettarini, inviato dello scorso anno del reality show. L’ex marito di Simona Ventura ha parlato della prova tra Alessia Mancini e Jonathan, a detta di alcuni non del tutto irregolare. Il pensiero di Bettarini sulla questione è ben chiaro: “Sarebbe stato giusto rifare la prova. Il giudice può intervenire, bisogna avere autorevolezza e bisogna avere la personalità per poterlo fare”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi lanciato una frecciatina a Stefano De Martino, l’ennesima dell’ultimo periodo. Nelle scorse settimane, infatti, l’ex calciatore ha più di una volta criticato il lavoro in Honduras dell’ex ballerino.

Stefano Bettarini e quella stoccata a Stefano De Martino

Quando Valerio Staffelli – l’inviato di Striscia la notizia che si sta occupando dell’Isola dei Famosi e del canna gate – ha chiesto a Bettarini del perché Stefano De Martino non si sia accorto di nulla durante la prova, lo sportivo ha insinuato un dubbio: “Magari gli può essere stato detto qualcosa dalla regia, perché comunque lui è in collegamento con l’autore, con il capo progetto…”. Sarà davvero così? Intanto dalla produzione nessuno ha menzionato la polemica partita dal web, a differenza di quanto accaduto qualche tempo fa con un’altra prova risultata irregolare e che ha punito Marco Ferri. La fine del reality show è ormai vicina ed è dunque inutile parlarne? Staremo a vedere…