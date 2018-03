Benedetta Parodi: ecco perché non lascia Domenica In

Benedetta Parodi, la verità: Ecco perché non lascia Domica In

Sull’addio di Benedetta Parodi a Domenica In (così come il suo ruolo accanto alla sorella Cristina Parodi) tanto si è detto e scritto nelle ultime settimane. Molti giornali e siti di informazione, inoltre, avevano riportato la notizia secondo cui la Parodi sarebbe stata pronta a risolvere il contratto con la Rai immediatamente. Successivamente, però, è arrivata la smentita e Benedetta Parodi, anche se rivestendo ruoli sempre più marginali, nella squadra di Domenica In è rimasta. Ma quale sono le vere ragioni che hanno spinto la moglie di Fabio Caressa a cambiare idea così spesso? A rispondere questa domanda c’ha pensato Oggi che, nel suo ultimo numero, ha svelato i motivi che impedirebbero a Benedetta Parodi di andare via dal programma.

Benedetta Parodi lascia o non lascia Domenica In? Ecco svelata la verità

Stando a quanto riportato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, a tenere Benedetta Parodi in Rai sarebbe una clausola del suo contratto. Come si legge infatti nella rubrica Chicche di Gossip: “la Rai avrebbe rifiutato la rescissione del contratto senza il pagamento di una penale. A quel punto la moglie di Fabio Caressa avrebbe fatto dietrofront”. Stando a quanto riportato, dunque, questa sarebbe la vera causa che lega ancora Benedetta Parodi a Domenica In. Il suo ruolo nella trasmissione è stato ridimensionato ma, di fatto, non tagliato del tutto. Per sapere quali saranno effettivamente le sorti di Benedetta Parodi prima e dopo Domenica In, al momento, non ci resta che aspettare e vedere come si evolvono le cose.

Benedetta Parodi lascia Domenica In: la smentita della Rai

A smentire la notizia relativa all’abbandono di Domenica In da parte di Benedetta Parodi c’avevano pensato i vertici Rai. Qualche settimana fa, infatti, il giornale Tv Sorrisi e Canzoni aveva ricevuto la seguente risposta: “Per noi non ci sono novità”. Confermando, implicitamente, la permanenza di Benedetta Parodi a Domenica In.