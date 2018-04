Benedetta Parodi dopo Domenica In ritorna a Bake off: è ufficiale

Benedetta Parodi lascia ufficialmente Domenica In? Dopo il flop in Rai ritorna a Bake Off

Il progetto che ha portato le sorelle Parodi in Rai, nonostante le premesse iniziali, non si è rivelato poi una mossa vincente. Le due, infatti, visto il flop di ascolti hanno visto le loro aspettative sempre più affievolirsi. Gli annunci dell’abbandono a Domenica In e le continue smentite hanno allora portato i telespettatori a chiedersi: ma le Parodi restano o lasciano Domenica In? La permanenza di Cristina Parodi in Rai sembrerebbe essere ormai assodata. Benedetta Parodi, invece, stando alle ultime indiscrezioni, con la rete starebbe continuando a lavorare solo per via del suo contratto (troppo oneroso per recedere anticipatamente).

Benedetta Parodi pronta per un’altra stagione di Bake off: è ufficiale il suo abbandono in Rai

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, però, il suo ritiro definitivo da Domenica In sarebbe praticamente ufficiale. Recentemente infatti, secondo il giornale, Benedetta Parodi avrebbe iniziato le registrazioni della prossima stagione di Bake Off. Nella rubrica Pillole di Gossip, infatti, è stato scritto: “Dopo il flop di ascolti di Domenica In Benedetta Parodi tornerà a condurre una nuova edizione di Bake Off. Le registrazioni sono iniziate pochi giorni fa”. Sulle sorti di Cristina Parodi, invece, è stato aggiunto: “Cristina Parodi intanto verrebbe riconfermata nella seconda parte del contenitore domenicale, che non si chiamerà più Domenica In”.

Benedetta Parodi torna a Bake Off: Chi prenderà il suo posto se lascia Domenica In?

Sulle conduttrici che potrebbero prendere il posto di Benedetta Parodi a Domenica In tanto si è detto. I nomi dei volti noti al mondo dello spettacolo saltati fuori in questo ultimo periodo sono stati veramente tanti. Tra questi, per esempio, è stato fatto anche il nome di Caterina Balivo. Al momento, tuttavia, niente di ufficiale è stato detto dalle dirette interessate e i vertici Rai, ad oggi, continuano a non esprimersi. Per saperne di più, dunque, non ci resta che aspettare.