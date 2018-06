Belen Rodriguez ritrova il sorriso con Stefano De Martino: l’affetto per l’ex marito e la pausa da Iannone

Paparazzata insieme a Stefano De Martino, Belen Rodriguez al settimanale Chi ha spiegato alcune cose sul sentimento che oggi la lega all’ex marito e sui motivi che l’avrebbero allontanata da Iannone. Lei e Andrea sono davvero in crisi? Quali sono i rapporti con De Martino? I fan della coppia possono sperare in un ritorno di fiamma tra lei e l’inviato dell’Isola dei Famosi? A queste domande la showgirl argentina ha provato a rispondere cercando di fare chiarezza su alcuni punti. Il sentimento che la lega oggi al suo ex è vero e le ha fatto dimenticare i rancori del passato ma non è amore. Con Andrea Iannone? È vero, si sono presi una pausa. Il motivo? A quanto pare le priorità della Rodriguez al momento sembrerebbero essere altre.

Belen Rodriguez vicina a Stefano De Martino ma sempre più lontana da Iannone: “Con Andrea ci siamo presi una pausa”

Prima di parlare di quelli che sono gli attuali rapporti con Andrea Iannone, Belen ha voluto fare chiarezza sul suo riavvicinamento con Stefano De Martino. “Ci vogliamo bene, c’è un grande affetto e siamo sereni” ha spiegato la Rodriguez “Ma non scrivete falsità d’amore, non sarebbe corretto”. I motivi che l’avrebbero allontanata da Iannone, dichiara lei, sarebbero altri. “Questo è un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare, di mettermi in gioco e di dedicare il poco tempo prezioso che ho a mio figlio Santiago” dice prima la showgirl. La stessa, poi, aggiunge anche: “Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono. Con Andrea Ci siamo presi una pausa e sono certa che ne valga la pena. Lo dico senza voglia di creare rumors, fare caos. Ecco la verità”.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona di nuovo vicini: è lui il motivo della crisi con Andrea Iannone?

Prima che saltasse fuori il nome di Stefano De Martino, però, molti hanno attribuito a Fabrizio Corona la “colpa” della crisi tra Belen e Iannone. Sia la showgirl che l’ex re dei paparazzi, tuttavia, hanno più volte smentito ogni coinvolgimento romantico – sentimentale. Dopo il loro primo incontro (a seguito della scarcerazione di Corona) i due, infatti, sarebbero ritornati ad essere solo amici.