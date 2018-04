Belen Rodriguez torna in TV: ecco il programma pensato per la showgirl

Belen Rodriguez alla conduzione di un nuovo programma insieme a Nicola Savino: tutti i dettagli sul suo ritorno in TV

Belen Rodriguez non condurrà il Grande Fratello Nip ma, al momento, Mediaset sembrerebbe aver pensato ad un altro ruolo per l’argentina. La showgirl, infatti, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, potrebbe essere il volto femminile della nuova trasmissione Mediaset dedicata ai prossimi mondiali di calcio. Belen, come scritto nella rubrica Chicche di Gossip, è stata scelta per condurre la trasmissione insieme a Nicola Savino. Sfumata l’occasione con il Grande Fratello una nuova opportunità ha bussato alla porta della Rodriguez che, sul piccolo schermo, avrebbe modo di vestire i panni della co-conduttrice.

Belen Rodriguez torna su Canale Cinque: dopo Grande Fratello i mondiali di calcio

Stando a quanto scritto in un articolo pubblicato del settimanale Nuovo TV, Belen Rodriguez sarebbe stata scartata come presentatrice del Grande Fratello per via della sua inesperienza. La co-conduzione con Nicola Savino, dunque, potrebbe essere l’occasione giusta per fare un po’ di gavetta. Questa, però, al momento rimane solo un’eventualità. Come scritto da Chi, infatti, Belen Rodriguez “Starebbe prendendo tempo”. Su quali siano i motivi che la stanno adesso spingendo a non accettare subito questa nuova trasmissione, tuttavia, niente è stato aggiunto. Il suo ruolo come conduttrice, perciò, non è ancora stato ufficializzato.

Belen Rodriguez e Anna Safroncik escluse dalla conduzione del Grande Fratello: la reazione dell’attrice de Le tre Rose di Eva

L’inesperienza è stato lo stesso motivo che, come accaduto con Belen, avrebbe fatto sfuggire ad Anna Safroncik l’occasione di condurre il Grande Fratello Nip 2018. Per la protagonista de Le tre rosa di Eva, tuttavia, altri progetti starebbero bollendo in pentola anche se, come riportato da Oggi qualche settimana fa, l’attrice sarebbe rimasta “Molto delusa per essere stata esclusa dalla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello”.