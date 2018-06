Belen Rodriguez da urlo, completamente senza veli sui social. L’argentina commenta: “La natura non è sbagliata”

Belen Rodriguez da urlo: la modella argentina riesce per l’ennesima volta a rapire il suo popolo di follower postando sui social una foto da capogiro, da mozzare il fiato. Via le vesti, via i veli e viva la natura, come mamma l’ha fatta. Inutile dire che lo scatto nel giro di una manciata di minuti ha superato i 100mila like e ha fatto piovere una valanga di commenti. Pare proprio che la conduttrice sud americana si stia rigenerando ora che è tornato il sereno nella sua vita sentimentale. La crisi d’amore attraversata con il fidanzato Andrea Iannone sembra ormai archiviata: le ultime news sulla coppia infatti raccontano di una vacanza insieme a Ibiza.

La modella argentina strega il web con uno scatto mozzafiato: il post scatena i fan

Fisico scolpito, posizione dall’alto tasso di sensualità e, a chiudere il cerchio, una citazione musicale tratta dal brano Desnuda di Ricardo Arjona: “Desnuda que la naturaleza no se equivoque…” che tradotto significa “Senza veli che la natura non è sbagliata”. Il quadretto qui sopra descritto è ciò che Belen Rodriguez, da Ibiza, ha deciso di offrire ai suoi follower nell’ultimo post su Instagram. I commenti si sono sprecati. Da ‘Spettacolo puro’ a ‘stupenda’, passando a ‘Meravigliosa’ fino a ‘Sei arte pura’. E abbiamo citato soltanto quelli più garbati e raffinati. Quelli più strong e sboccati li lasciamo immaginare a voi. C’è l’imbarazzo della scelta.

A Ibiza prosegue la love story tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Sembra aver trovato un punto d’approdo quella che rischiava di diventare la soap opera d’amore dell’estate: la crisi tra Belen e Iannone. I due infatti pare che abbiano definitivamente archiviato i dissapori e le incomprensioni, tornando alla stabilità sentimentale. Le ultime news che arrivano da Ibiza non sembrano lasciare dubbi in merito visto che la coppia ha trascorso il recente weekend insieme, godendosi giorni di sole e mare. Tra l’altro i due sono stati pizzicati complici e uniti durante una serata in un noto locale della zona, il Liò.