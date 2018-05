Belen Rodriguez sbotta contro i paparazzi: “Non ne posso più”

Belen Rodriguez sbotta contro i paparazzi: l’ultimo sfogo della showgirl argentina

Il riavvicinamento all’ex Fabrizio Corona ha sicuramente riportato Belen Rodriguez al centro della ribalta. I giornali di gossip e i paparazzi ormai le stanno addosso, forse con la speranza di riuscire a portare a casa un altro scoop sull’argentina. Questo però, stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Oggi, sembrerebbe aver fatto perdere la staffe alla Rodriguez che, stanca di essere inseguita, avrebbe inveito contro i fotografi appostati sotto casa sua. Lo scontro avvenuto tra Belen e i paparazzi sembrerebbe non essere stato molto pacifico anzi. Le parole riportate dal giornale, infatti, sembrerebbero non far altro che denunciare una palese irrequietezza della showgirl.

Belen Rodriguez furiosa con i paparazzi: “Non ne posso più”

“I paparazzi intercettano Belen, lei propone un patto” si legge nell’articolo pubblicato da Oggi “Mi seguite da lontano fino a casa, fotografate la camminata senza avvicinarvi troppo e, sotto casa, ve ne andate”. Quanto detto dall’ex di Stefano De Martino, però, sembrerebbe non essere stato rispettato alla lettera dai fotografi. Questo, allora, avrebbe mandato Belen su tutte le furie che, esausta, pare abbia detto: “Sono 15 anni che mi accompagnate a casa mia, non ne posso più. Questa cosa mi sta provando psicologicamente. Non posso fare un passo e vedere un amico senza che ci siate voi”. Ma non è che l’amico a cui si riferisce è proprio Fabrizio Corona?

Belen Rodrigue e Fabrizio Corona si rivedono: l’incontro dopo 5 anni di lontananza

Le immagini esclusive dell’incontro avvenuto tra Belen e Corona sono state ieri pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Chi. Sebbene le stesse pare che siano state rese pubbliche con il beneplacito dei diretti interessati, oggi questo eccessivo interesse nei loro confronti sembrerebbe turbare la Rodriguez. Quest’ultima, infatti, ha più volte sottolineato che tra lei e Fabrizio c’è solo amicizia ma tutti, anche i meno informati, sembrerebbero pronti a scommettere ad un possibile ritorno di fiamma.