Belen Rodriguez, i paparazzi contro la showgirl argentina: “Ci ha usato”

Belen Rodriguez, è ancora guerra con i paparazzi: i professionisti del settore replicano alle accuse fatte dall’argentina

Belen Rodriguez di essere pedinata dai paparazzi è stanca, e la sfuriata contro i fotografi appostati sotto casa sua della scorsa settimana lo conferma. Il settimanale Oggi, però, ha provato a contattare alcuni professionisti del settore che, a tal proposito, avrebbero avuto qualcosa da ridire nei confronti della showgirl. Nell’ultimo numero del giornale, infatti, alcuni di loro avrebbero accusato Belen di essere stata per diverso tempo complice di questo sistema ma di starsi lamentando solo adesso, che di loro non ha più bisogno. Una chiara presa di posizione quella dei fotografi intervistati che, soprattutto a Belen Rodriguez, non le hanno di certo mandate a dire.

Belen Rodriguez, la rivolta dei paparazzi: “Sputa nel piatto dove ha mangiato”

La settimana scorsa Belen ha dichiarato di stare attraversando un brutto momento e di stare valutando l’ipotesi di andare in terapia per sconfiggere lo stress. Il motivo? La Rodriguez è stanca di essere pedinata in continuazione dai fotografi. Alcuni esponenti della categoria però si sarebbero risentiti e, sul settimanale Oggi, avrebbero provato a controbattere alle lamentele della Rodriguez. “Ma come proprio lei? Quando era fidanzata con Corona non sembrava molto disturbata dalla nostra attività” avrebbe detto un noto paparazzo interpellato dal giornale “Che fa? Sputa nel piatto dove ha mangiato?”.

Belen Rodriguez stanca dei paparazzi, questi rispondono: “Ci ha usati quando le facevamo comodo”

Al coro, inoltre, si sarebbe aggiunta anche una nota agenzia fotografica rilasciando la seguente dichiarazione: “Quando gli servi perché hanno bisogno di apparire sono loro che ti bombardano di telefonate per farsi fotografare. Quando non gli servi più perché ormai si sono messi a posto vorrebbero cancellarti dalla faccia della terra”. Lo sfogo di Belen della scorsa settimana, dunque, non ha per niente impietosito i paparazzi che, a voce unanime, avrebbero ribadito a Oggi: “Ci ha usati quando le facevamo comodo”.