Belen Rodriguez, crisi di nervi: lite con un paparazzo, si arriva al contatto fisico e interviene la sicurezza

Belen Rodriguez, è crisi di nervi: non è certo uno dei momenti più sfavillanti per la showgirl argentina. Al programma Balalaika stenta a decollare tra piccole gaffe e perduranti critiche che la raggiungono, mentre in amore pare che con Andrea Iannone ci sia in corso una forte turbolenza, forse irrisolvibile. Ci mancava giusto una lite con un paparazzo. Il fatto è stato immortalato da un fotografo di Diva e Donna nel corso dell’evento Swarovski tenutosi nei giorni scorsi a Milano. La modella, da quanto si evince dalle istantanee, è parsa davvero infastidita, tanto che è giunta al contatto fisico con il fotografo in questione, causando un incidente a un paio di sfortunati occhiali da vista. Solo la sicurezza è riuscita a placare gli animi.

L’argentina più famosa d’Italia e il litigio con il fotografo: l’accaduto

Diva e Donna mostra la sequenza del siparietto in cui la Rodriguez si è lasciata un po’ prendere la mano, nel vero senso della parola. L’argentina più famosa e chiacchierata d’Italia infatti, come documentano gli scatti, se l’è presa con un fotografo al quale ha prima messo le mani sul viso e poi ha strappato gli occhiali, facendoli cadere a terra. Solo l’intervento della sicurezza ha ristabilito una situazione di tranquillità, separando la focosa conduttrice dall’uomo che la stava immortalando. Non sono chiare le cause che hanno portato alla lite. E a proposito di liti, non è la prima volta che Belen ha qualche divergenza con i paparazzi. “Vi odio, è vero, siete il mio incubo. Io vado dallo psicologo, non riesco a camminare. Io vivo come dentro un film con i paparazzi che mi seguono“, è uno stralcio dello sfogo avuto dall’argentina qualche settimana fa, più precisamente correvano i primi giorni di maggio.

Iannone e Belen: crisi e allontanamento o finto scoop?

Liti e paparazzi a parte, Belen continua a tenere banco sull’agenda del gossip per il suo rapporto sentimentale con Andrea Iannone. Le ultime notizie vedono la coppia al capolinea, provata da una crisi profonda. Addirittura nei giorni scorsi sono state pubblicate da diversi siti d’informazione delle dichiarazioni attribuite alla showgirl che avrebbe confessato la fine della love story. Peccato che a distanza di poche ore dagli annunci, la Rodriguez si sia affrettata a smentire il tutto, affermando di non aver mai pronunciato parole simili sulla sua relazione privata. Come stanno davvero le cose? Il tempo offrirà tutte le risposte.