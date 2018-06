Belen Rodriguez lascia Iannone: c’entra anche Fabrizio Corona

Tra i motivi della fine della storia tra Belen e Iannone spunta Corona

Il motivo della crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone non è solo il lavoro della showgirl. Come afferma il settimanale Spy nel suo ultimo numero in edicola, spunta il nome di Fabrizio Corona. La Rodriguez ha sempre affermato di voler un gran bene a Fabrizio Corona. Il pilota Andrea Iannone sembra non gradire molto soprattutto per il fatto che Fabrizio Corona abita vicino casa di Belen e, per questo motivo, i due spesso si incontrano anche per caso. Tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez le cose non vanno bene, la loro storia sembra essere giunta al termine.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: è davvero finita per colpa del lavoro di lei?

La fine della storia tra Belen Rodriguez e il pilota Andrea Iannone sarebbe stata decisa da Belen. La ragione sembra essere il lavoro di Belen, pronta a partire con Balalaika, un nuovo programma Mediaset che riguarda i mondiali di calcio. Belen Rodriguez è molto concentrata sul lavoro e proprio per questo ha preso una pausa di riflessione anche sulla sua storia d’amore. Come già detto però, ai motivi della fine della relazione con Andrea Iannone si aggiungerebbe il nome di Fabrizio Corona.

Andrea Iannone vuole riconquistare Belen Rodriguez dopo l’ultima crisi

Il pilota Andrea Iannone ha accettato la decisione di Belen ma vorrebbe riconquistarla. Iannone voleva sposare Belen Rodriguez e adesso soffre in silenzio e aspetta che la showgirl cambi idea in merito alla loro storia.