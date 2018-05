Belen Rodriguez: si è rifatta le labbra? Le foto fuori dal centro estetico

Belen Rodriguez, altro ritocco alle labbra? Le foto della showgirl fuori da un centro estetico scattate dai paparazzi

Belen Rodriguez ancora sotto il mirino dei paparazzi, ma questa volta non è colpa di Fabrizio Corona. Nell’ultimo numero di Oggi sono infatti state pubblicate delle foto della showgirl argentina che, stando a quanto sostenuto dal giornale, potrebbe aver rifatto le labbra recentemente. Pare che Belen, come scritto dal giornale, sia stata beccata all’uscita di un centro estetico e che, infastidita dalla presenza dei paparazzi, avrebbe in qualche modo cercato di nascondere le labbra (apparse più carnose e gonfie del solito). I fotografi presenti sul posto, però, sono riusciti ad immortalare la scena, notando in questo modo lo strano rigonfiamento.

Belen Rodriguez ha le labbra rifatte? Le immagini esclusive pubblicate dal settimanale Oggi

“Beccata all’uscita di un centro estetico dai suoi (ex amici paparazzi), la bella argentina tenta di nascondere i rigonfiamenti sospetti delle labbra” è stato scritto da Oggi. Per sostenere questa tesi, inoltre, il settimanale ha anche allegato delle foto, mostrando Belen prima e dopo il presunto ritocco. Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso 15 maggio, proprio due settimane dopo del chiacchieratissimo incontro con Corona. Gli occhi di tutti infatti in quei giorni erano puntati su di lei. All’uscita del centro estetico ad attenderla non c’era nessuno eppure, anche questa volta, pare che la Rodriguez sia riuscita a far parlare di sé.

Belen Rodriguez contro i paparazzi: tra la showgirl e i fotografi è guerra fredda

Di essere continuamente pedinata dai paparazzi Belen Rodriguez pare veramente stanca. L’uscita di Fabrizio Corona dal carcere, infatti, ha riacceso i riflettori su di lei la quale, in pubblico e sui social, ha più volte criticato l’atteggiamento invasivo e aggressivo dei fotografi. Riuscire a gestire questa pressione per la showgirl argentina sta diventando difficile, ma la sua richiesta di essere lasciata in pace ad oggi pare che non sia stata accolta dai paparazzi. Quest’ultimi, infatti, qualche settimana fa avevano pure preso pubblicamente posizione contro Belen e al settimanale Oggi avevano dichiarato: Che fa? Sputa nel piatto dove ha mangiato?”.