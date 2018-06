Belen Rodriguez ha lasciato Iannone per colpa del lavoro

Belen e Iannone non stanno più insieme: ultime news e gossip

Belen e Iannone si sono lasciati. Dopo i gossip degli ultimi giorni è il settimanale Spy a confermare la rottura. Rottura voluta fortemente dalla Rodriguez che, in crisi per alcuni problemi personali, ha deciso di allontanarsi dal motociclista. A quanto pare Belen è preoccupata per il suo futuro lavorativo e per questo vuole concentrarsi sulla carriera lasciando da parte gli affari di cuore. Come fa sapere la rivista edita da Mondadori, l’argentina non ha digerito il fatto che sia stata relegata in secondo piano a Balalaika, il nuovo programma Mediaset sui mondiali di calcio in Russia. La sorella di Cecilia e Jeremias doveva essere la prima donna dello show ma al suo posto è stata scelta Ilary Blasi. La showgirl sudamericana si è dovuta dunque accontentare del ruolo da inviata.

Belen Rodriguez preoccupata per il suo lavoro

“L’argentina non ha preso bene il fatto di essere stata sostituita alla conduzione del programma di Canale 5 di cui comunque farà parte del cast. Ha deciso di concentrarsi sul lavoro, prendendosi una pausa di riflessione. Il pilota non ha potuto far altro che accettare la decisione della ex fidanzata. Aspetta che lei cambi idea e soffre in silenzio per la lontananza della donna con la quale vorrebbe formare una famiglia“, si legge su Spy nel numero in edicola da venerdì 7 giugno 2018.

Nuova crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Non è la prima volta che Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi. Già lo scorso anno i due avevano preso strade diverse ma lo sportivo è riuscito a riconquistare con pazienza e determinazione la showgirl. Ci riuscirà anche stavolta?