Belen Rodriguez parla dei suoi ex fidanzati: le relazioni che in passato l’hanno fatta soffrire

Nell’ultimo numero di Grazia è stato chiesto di spiegare a Belen la sua personale visione dell’amore. L’argomento, inevitabilmente, è allora ricaduto sulle sue relazioni (attuali e passate). Oggi la Rodriguez dice di essere una donna consapevole, che sa quello che vuole, sopratutto in amore. Con Andrea Iannone le cose vanno bene perché lui non è come gli uomini che ha avuto in passato. L’argentina, infatti, ha raccontato di avere avuto delle relazioni difficili, compagni che non sempre l’hanno trattata bene. Belen, tuttavia, non ha fatto nomi né tanto meno ha puntato il dito contro una o più persone in particolare ma, con le sue parole, ha espresso chiaramente il suo pensiero.

Belen Rodriguez: “Da giovane mi piacevano i tipi difficili”

“Quando ero giovane mi piacevano i tipi difficili, quelli che mi tenevano sulle spine” esordisce dicendo Belen nella sua intervista “Una cosa che succede a tante donne e che riconosco essere una follia”. La Rodriguez, poi, per rimarcare il suo pensiero afferma anche: “Se un uomo ti tratta male è perché non ti vuole bene. Se non ti porta in giro con fierezza, non ti ama. Quando non ti fa sentire la donna più importante del mondo non ti merita”. Con Andrea Iannone, invece, adesso è tutto diverso. “Ho accanto un uomo meraviglioso e sto vivendo un amore solido, adulto. Stiamo insieme e ci rispettiamo”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il divorzio e la sofferenza

Sul campo sentimentale e affettivo Belen afferma di sentirsi una donna amata e fortuna. “Ma è stato faticoso arrivare a questo traguardo” ha dichiarato “Ho dovuto affrontare un divorzio e chi lo ha vissuto sa quanto sofferenza procuri”. Il matrimonio con Stefano De Martino non ha avuto il lieto fine che entrambi probabilmente si aspettavano ma, adesso, i rapporti tra i due sembrano essere tranquilli. “Siamo due genitori che ci occupiamo di nostro figlio con attenzione e dedizione” ha infatti dichiarato la Rodriguez in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Quello che adesso conta più per loro, dunque, è solo il bene di Santiago.