Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? La conferma

C’è aria di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. A confermare questa indiscrezione ci pensano proprio i social. Infatti, la showgirl non si è più mostrata in compagnia del noto motociclista. Ieri sera l’argentina ha trascorso il suo tempo con la mamma e le amiche, mostrando tutta la sua sensualità in un ristorante. Belen si è lasciata andare, ballando animatamente tra i tavoli del locale. Nel frattempo, Iannone ha scelto di passare la serata in un locale di Milano all’aperto. Già da un po’ di tempo ormai i due non si vedono più insieme. Ricordiamo anche che la Rodriguez ha partecipato al concerto di Fedez e J-Ax senza la compagnia del suo motociclista. Secondo le fonti di Tgcom24, la coppia starebbe vivendo una crisi profonda e, pertanto, non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. Si tratta di una breve pausa o della fine della loro storia d’amore? Non si sa per certo cosa stia accadendo tra Belen e Iannone, visto che nessuno dei due conferma queste ultime indiscrezioni.

Belen e Iannone in crisi? Le ultime indiscrezioni sembrano confermare un periodo triste per la coppia. In alcune competizioni molto importanti per Andrea, la Rodriguez non era presente. Entrambi a Milano, ma in luoghi diversi, secondo quanto possiamo notare dai loro profili social. E pensare che lo scorso mese di aprile, in un’intervista a Grazia, Belen aveva dichiarato di essere fortunata, poiché al suo fianco aveva un uomo meraviglioso. A Mattino 5, la showgirl ha parlato di un amore maturo e solido. Andrea è riuscito a conquistare il cuore dell’argentina, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ora non si parla d’altro che della loro crisi.

Dopo qualche giorno, si parla ancora di crisi tra Belen e Iannone. Già la scorsa settimana era stato lanciato questo scoop, prendendo in considerazione gli ultimi movimenti di entrambi. Sappiamo bene che oramai trascorrevano le loro serate uniti e a casa. Ora, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato e tutto pare confermi l’ipotesi della crisi tra Belen e Andrea.