Belen Rodriguez: dov’è suo padre? Nuove rivelazioni sull’allontanamento

Belen Rodriguez: dove è finito suo padre? Gli ultimi sviluppi e nuove rivelazioni sull’allontanamento dalla famiglia

Sulla presunta sparizione dalle scene del padre di Belen Rodriguez molto si è chiacchierato negli ultimi tempi. Dove è finito il papà di Belen? E perché non appare più nelle foto di famiglia che la showgirl condivide e pubblica sui social? A queste domande, oggi, ha provato a rispondere il settimanale Chi nel suo ultimo numero, cercando di fare chiarezza su alcuni punti. Stando a quanto riportato dal giornale, nello specifico, un fantasma del passato avrebbe fatto vacillare i rapporti tra la mamma di Belen e il padre. A differenza di quanto scritto in queste settimane, però, non è una donna (o vecchia fiamma) la causa che ha allontanato il signor Gustavo dalla moglie. Si tratterebbe infatti, stando a quando riportato, solo di importanti questioni familiari e nient’altro.

Belen Rodriguez dichiara: “Mia madre non se la sente di rilasciare interviste”

Sulla questione, ovviamente, il settimanale ha voluto inoltre sentire la versione dei diretti interessati. Le prime ad essere state interpellate, a quanto pare, sarebbero state proprio Belen e la madre. La Rodriguez, però, una volta contattata ha dichiarato: “Mia madre non se la sente di rilasciare interviste”. Al momento la signora Rodriguez si trova infatti insieme alla figlia Belen che, per non lasciarla sola, l’ha portata con sé in vacanza insieme a Iannone al al piccolo Santiago. Sui veri motivi che avrebbero allontanato il padre di Belen dal tetto coniugale, dunque, al momento si sa poco. Le voci sulla presunta separazione dei genitori della Rodriguez però, soprattutto alla luce di quanto emerso, adesso sembrerebbero essere state confermate definitivamente dal giornale di Alfonso Signorini.

Gustavo Rodriguez: chi è il padre di Belen Rodriguez

Gustavo Rodriguez in questi anni si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie a diverse apparizioni in Tv insieme alla figlia Belen. Qualche tempo fa, inoltre, si era parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello. Oggi, però, i pensieri e le preoccupazioni del padre di Belen sembrano essere altri.