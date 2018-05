Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? Lo scoop

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi? La storia tra i due potrebbe presto giungere al capolinea

La storia d’amore tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez pare potrebbe presto giungere al capolinea. A rivelarlo oggi è stato proprio Verissimo, durante la rubrica finale Giri di Valzer. Da quando la Rodriguez e Corona si sono incontrati, d’altronde, molti si sono chiesti se la cosa potesse aver dato in qualche modo fastidio ai rispettivi compagni. Che Silvia Provvedi non abbia preso bene la notizia ormai è risaputo, perché ne hanno scritto tutti i siti e i giornali di gossip. Molto più discreto invece è stato Andrea Iannone che, come ribadito più volte anche dalla stessa Belen, pare fosse a conoscenza della cosa e completamente d’accordo. Tra la coppia quindi tutto procede bene? Secondo Gabriele Parpiglia (autore della rubrica di Verissimo e amico della Rodriguez) pare che non sia così.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno ancora insieme? Lo scoop a Verissimo

“Belen Rodriguez secondo i rumours potrebbe essere in crisi con il compagno Andrea Iannone”, questo è stato detto oggi a Verissimo. Il motivo? Non è stato rivelato dagli autori del programma anche se, visti gli ultimi sviluppi, tutto farebbe pensare che ci sia proprio lo zampino di Corona dietro a tutto questo. Quest’ultimo, per esempio, durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin non ha certo risparmiato frecciatine all’attuale compagno della Rodriguez. “Quando lo vedo nelle foto ogni tanto mi confondo e penso di essere io” ha infatti ironizzato l’ex re dei paparazzi. Belen? “È stata la storia più importante della mia vita. Più di un matrimonio, più di Nina”.

Belen Rodrigue e Fabrizio Corona: è davvero finita tra i due? Le dichiarazioni a Verissimo

Fabrizio Corona oggi a Verissimo ha ribadito più volte di non essere intenzionato a tornare con Belen Rodriguez al momento. Il suo obiettivo adesso infatti è quello di dedicarsi completamente al suo lavoro, a suo figlio e alla sua fidanzata Silvia Provvedi.