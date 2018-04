Belen Rodriguez dopo la serata ad Amici di Maria De Filippi: “Ringrazio la vita, non smette mai di stupirmi”

Ieri sera, nel serale di Amici di Maria De Filippi sono planati due pezzi da novanta: Diego Armando Maradona, annunciato con anticipo, e Belen Rodriguez, giunta a gran sorpresa (le voci mormorano che sia stata chiamata all’ultimo per dare una spinta in più agli ascolti del talent che il sabato sera si contende il primato dello share con Ballando con le Stelle). Così intorno alle 23 ecco che la fidanzata di Andrea Iannone si è materializzata negli studi del programma. L’incontro dei due argentini vippissimi è servito su un ‘piatto’ di cumbia, danza latino-americana che li ha uniti in un ballo pepato. Dopo l’ospitata la showgirl ha avuto parole al miele per la trasmissione e l’incontro con il Pibe de Oro.

Maradona fa sciogliere Belen: il messaggio della Rodriguez dopo l’ospitata ad Amici

“Ringrazio sempre la vita perché non smette mai di stupirmi, perché mi regala momenti meravigliosi, sempre – scrive Belen su Instagram, postando la foto in compagnia di Diego Armando Maradona – Sarò nata sotto una buona stella, avrò fatto le cose in modo giusto, sarò semplicemente Fortunata. Non lo so”. L’argentina, particolarmente colpita dall’ospitata e dall’emozione che le ha trasmesso il Pibe de Oro, infine chiosa: “Ma oggi invece di analizzare troppo, come facciamo sempre noi donne, mi godo il mio ballo allegro con Maradó!!! #costumbresargentinas #genteargentina #maradona #amici #wooowwwww”. Insomma, la chiamata all’ultimo minuto giunta a Belen per partecipare al serale del talent, la decisione di accettare, le prove fatte in fretta e furia per danzare con Diego (documentate dalla stessa Belen sulle Stories di Intagram) sono state ricompensate da un’incredibile emozione.

Amici batte sul filo di lana Ballando con le Stelle

La sfida sugli ascolti del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici è stata vinta da quest’ultimo sul filo di lana. Il talent di Canale5 è stato visto da una media di 3 milioni 792 mila telespettatori pari al 21,53% di share (orario di chiusura: 1.04), mentre Ballando con le stelle ha accompagnato alla visione 3 milioni 657 mila telespettatori medi con il 19,66% di share (il programma ha chiuso alle ore 00.43. Qui i dati dettagliati degli ascolti).