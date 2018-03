Belen non è incinta: ecco il vero motivo per cui non conduce il Grande Fratello

Barbara d’Urso al Grande Fratello: perché Belen è stata bocciata

Belen Rodriguez doveva condurre il Grande Fratello, la nuova edizione Nip in onda su Canale 5 ad aprile. Ma alla fine qualcosa è andato storto e Mediaset ha deciso di affidare il reality show di nuovo a Barbara d’Urso, che ha condotto già tre edizioni in passato. Cosa è andato storto alla bella argentina, che era già pronta a mettersi alla prova con lo storico programma? A quanto pare la presunta gravidanza non c’entra nulla: Belen non è incinta e non ha rifiutato la proposta della rete per dedicarsi alla famiglia. La Rodriguez è stata semplicemente fatta fuori da altri nonostante abbia sostenuto un eccellente provino. A farlo sapere è il settimanale Spy, che rivela che è stata la rete a volere un cambio di rotta per la trasmissione.

Belen Rodriguez aveva sostenuto un ottimo provino per il Grande Fratello

Come racconta la rivista edita da Mondadori Belen Rodriguez ha registrato un provino come se fosse una puntata zero. Al posto dei concorrenti c’erano le comparse, ma le dinamiche erano ben presenti: il litigio tra due fidanzati, un momento di commozione e le immancabili nomination. “Al provino di Belen solo applausi e volti convinti. Poi, però, c’è stato il cambio di rotta” si legge sulla rivista lanciata da Alfonso Signorini. In che senso? Pare che le polemiche legate al canna-gate dell’Isola dei Famosi abbiano spinto i dirigenti ad affidare il programma ad una persona più matura, per un’edizione più soft e lontano dal caos. Così è stata contatta Barbara Palombelli, che ha rifiutato l’offerta di Mediaset. Subito dopo si è fatto il nome di Alessia Marcuzzi ma alla fine l’ha spuntata Barbara d’Urso, felice di tornare in prima serata su Canale 5.

Il futuro di Belen: un nuovo programma per la showgirl

Superata la delusione per non aver ottenuto la conduzione del Grande Fratello, ora Belen Rodriguez guarda avanti: la fidanzata di Andrea Iannone sta seguendo un corso di dizione ed è stata riconfermata alla guida di Tu si que vales. Inoltre, si parla per la sud americana della possibilità di condurre un format musicale in estate.