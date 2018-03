Belen incinta di Iannone: gli ultimi gossip sulla Rodriguez e il fidanzato

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone. A lanciare il gossip è il settimanale Nuovo Tv, che attribuisce all’arrivo della cicogna la mancata conduzione dell’argentina al Grande Fratello. Com’è noto, infatti, la nuova conduttrice del reality show sarà Barbara Palombelli. Fino all’ultimo, però, si è fatto il nome della sorella di Cecilia e Jeremias. Come mai questa decisione? A quanto pare è tutto dipeso dalla scelta dell’ex moglie di Stefano De Martino di dare un fratellino o una sorellina al figlio Santiago. E sì, perché da anni Belen ribadisce di volere altri bambini dall’attuale compagno, lo sportivo Iannone. Con quest’ultimo c’è stata una crisi la scorsa estate, un periodo negativo che è stato superato alla grande, tanto che ora la coppia è più che mai solida e unita. E, ovviamente, pronta a mettere su famiglia.

Le dichiarazioni di Nuovo Tv sulla gravidanza di Belen Rodriguez

“Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera” si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. E poi ancora: “Le voci di una dolce attesa si rincorrevano già dallo scorso dicembre. quando i telespettatori avevano notato il suo pancino arrotondato durante le puntate di Tu si que vales”. Ma non finisce qui, perché un post su Instagram della sud americana appare piuttosto sospetto: “Accanto a una foto in cui è abbracciata al pilota della Suzuki, Belen ha scritto “proteggimi”. Una richiesta che lascia pensare che i due stiano attraversando un momento particolare”.

Per il momento nessuna conferma da parte di Belen

Sarà vero quello che si vocifera nei corridoi Mediaset? Per il momento non c’è nessuna conferma – ma neppure smentita – dai diretti interessati. Insomma, non resta che attendere…