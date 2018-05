Belén imita Emma ad Amici: la cantante reagisce così (video)

Amici 2018 Serale: Belén imita Emma e canta “Amami” in playback

No, no, non è Tale e Quale Show, ma la sesta puntata di Amici 2018 Serale. Il motivo? In studio, c’è Belén che imita Emma Marrone. La showgirl si esibisce con tanto di parruccona bionda, giacchetto nero e la canzone “Amami” interpretata rigorosamente in playback. Sì, sì, proprio così. E’ quanto succede in prima serata su Canale5, in uno dei momenti-intrattenimento messi in piedi nel programma di Maria De Filippi. La conduttrice argentina canta in “lip-sync”, muovendosi così come farebbe la cantante, anche lei ex di Stefano De Martino!

Emma Marrone e Belén Rodriguez cantano insieme nel sesto Serale di Amici 17

Naturalmente, nel sesto Serale di Amici 17 Emma Marrone non può non commentare l’imitazione di Belén Rodriguez, se non con ironia. La cantante prima dice a Maria De Filippi: “Maria, tu le tocchi sempre piano. Sei una gran f*ga“. Poi, l’artista salentina giudica la performance dell’ex “rivale” in amore con queste parole: “Il labiale era perfetto, solo che io non cammino così tanto da figa. Mi ha migliorata molto“. Dopo la pubblicità, Belén ricanta “Amami” in playback, in quanto la prova è “invalidata per la caduta della parrucca“, e la bionda interprete raggiunge il centro del palco per esibirsi insieme alla “collega” mora.

Il video dell’esibizione di Belén ed Emma ad Amici

Il risultato? L’esibizione risulta davvero esilarante. Ecco il video con le scene in cui Belén ed Emma si scatenano insieme durante la puntata di Amici in onda sabato 12 maggio 2018. Nel filmato, diffuso dal profilo Twitter ufficiale della trasmissione, si vedono la cantante e la conduttrice entrambe in versione…Marrone.