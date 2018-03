Sabato 10 marzo alle 21.10 su Canale 5 Dalla farfallina alla gallina è un attimo 😂😂😂Vi diciamo solo una cosa: preparatevi per sabato sera! Posted by C'è Posta Per Te on Mittwoch, 7. März 2018

Belen Rodriguez, il fidanzato Andrea Iannone, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Alfonso Signorini ospiti nello stesso blocco di C’è posta per te nella puntata di sabato 10 marzo su Canale 5. Ecco le anticipazioni con foto e video.

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio “travestiti” da Andrea Iannone e Belen Rodriguez (foto e video)

Come già anticipato Maria De Filippi punta su un quintetto d’eccezione per la prossima puntata del people show. L’obiettivo è catturare l’attenzione del pubblico e sottrarre spettatori a Ballando con le stelle 13, la trasmissione condotta da Milly Carlucci che esordirà già dalle 20.35 (almeno mezz’ora prima rispetto al competitor).

Dal primo video diffuso sui social network si nota Iacchetti travestito da donna (“Belenza”)… con lo stesso abito che Belen indossò al Festival di Sanremo 2012. Enzo, però, non ha sulla gamba il tatuaggio-cult della celebre farfallina bensì di una gallina… che ha già fatto l’uovo (“l’ovetto”), come sottolinea il suo socio (Greggione… nei panni del motociclista) con cui conduce spesso Striscia la notizia.

Come la prenderà la coppia di fidanzati?

Belen Rodriguez e la farfallina, cosa dichiarò in passato

A L’intervista di Maurizio Costanzo la showgirl argentina dichiarò: “Mi piaceva l’abito e lo spacco anche se non ci crede nessuno, non sono una persona che fa i calcoli e organizza le cose, sono una cavalla pazza”.

Al Corriere della Sera disse: “La farfallina era parte dello spettacolo… anche se la presidente della Rai Anna Maria Tarantola non la prese bene. A differenza di molte altre donne della tv so fare bene la showgirl e vado fiera del mio mestiere. So cantare, so recitare, so ballare: mi spiace che poi tutto venga oscurato dal gossip”.

In una nota diffusa alla stampa dal suo staff si lesse che “la registrazione della farfallina come marchio è stata probabilmente fatta da Fabrizio Corona nel periodo della loro relazione, ma in assoluta malafede: senza metterne Belen al corrente e senza alcun tipo di comunicazione”.