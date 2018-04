Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si rivedono: le foto dell’incontro segreto

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si rivedono a Milano: l’incontro segreto non sfugge ai paparazzi

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, a distanza di anni dalla loro rottura definitiva, continuano a far parlare di loro. A dare uno scoop senza precedenti su un loro probabile incontro segreto in questi giorni a Milano è stato proprio il settimanale Oggi. Il giornale, infatti, ha pubblicato nel suo ultimo numero alcune foto che, stando a quanto riportato, confermerebbero proprio questa versione dei fatti. Prima Fabrizio Corona avrebbe provato a raggiungere Belen nel suo appartamento ma, poi, assediato dai paparazzi, avrebbe abbandonato l’idea. Questo, tuttavia, non è stato il suo unico tentativo. Il giorno dopo, secondo Oggi, Corona si sarebbe infatti recato all’Hotel Bulgari di Milano dove, pochi minuti dopo, sarebbe arrivata anche Belen in auto.

Fabrizio Corona rivede Belen: il racconto del loro primo incontro segreto (e fallito) senza i rispettivi fidanzati

“Milano, sabato 7 aprile, l’auto di Fabrizio Corona si immette a passo d’uomo nella strada in cui abita Belen. Arrivato davanti il portone di casa della sua ex e punta il muro verso il cancello automatico che però rimane chiuso” queste le parole con cui il settimanale prova a raccontare il primo incontro (fallito) di Corona e Belen. Nello stesso giorno Fabrizio avrebbe fatto inoltre il giro dell’isolato e, al secondo tentativo, il cancello si apre. “Ad azionare l’interruttore è Patrizia, amica del cuore di Belen. La Range Rover (auto in cui si trova Fabrizio ndr) fa per infilare il passo carrabile quando, con la coda dell’occhio, Corona scorge un fotografo intento a scattare […] freni, retromarcia: dopo aver lanciato un urlo all’indirizzo del paparazzo Fabrizio rinuncia ad entrare nello stabile di Belen”.

Belen e Fabrizio Corona di nuovo insieme in hotel: cosa c’è dietro quest’incontro segreto?

Il giorno dopo Fabrizio e Belen ci riprovano. “Milano, domenica 8 aprile, Corona entra nel parcheggio riservato dell’hotel Bulgari. Sceso di corsa dall’auto Fabrizio sale di corsa le scale dell’albergo puntando dritto verso il ristorante” viene aggiunto dell’articolo di Oggi corredato di foto che testimoniano l’accaduto. “Pochi minuti dopo dalla sbarra del Bulgari passa anche Belen” accanto a lei l’amica Patrizia, la mamma e il piccolo Santiago. L’argentina “Parcheggia l’auto, il gruppetto entra in hotel dove Corona aspetta Belen. I due usciranno dall’hotel uno dopo l’altro che fa già buio, dopo aver trascorso un lunghissimo pomeriggio insieme”. Perché si siano rivisti e cosa si siano detti non possiamo saperlo. Certo però che questo, al momento, pare davvero essere lo scoop della settimana.