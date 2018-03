Belen e Jeremias Rodriguez in lacrime a Verissimo

La famiglia di Belen Rodriguez a Verissimo: non mancano le lacrime

Belen Rodriguez è tornata a Verissimo e questa volta non da sola. La showgirl argentina si è presentata con tutta la famiglia: il fratello Jeremias, la sorella Cecilia e la madre Veronica Cozzani. Mancava il padre Gustavo e il figlio Santiago: il primo è da giorni in Argentina per via di alcuni problemi famigliari mentre il secondo è decisamente troppo piccolo per presenziare in uno studio televisivo. Tra una chiacchiera e un’altra con Silvia Toffanin, Belen e Jeremias hanno trattenuto a fatica le lacrime. In particolare i due fratelli si sono commossi nel rivedere alcune foto della loro infanzia trascorsa in Sud America. Immagini che restano nel cuore dei due, che sono da sempre molto legati. La stessa Veronica – di nuovo in tv dopo la breve incursione al Grande Fratello Vip – si è commossa nel rivedere certe scene.

Belen e tutta la famiglia argentina a Verissimo

Nel corso dell’intervista a Verissimo, la famiglia Rodriguez ha ripercorso le tappe del successo di Belen, arrivata in Italia poco più che maggiorenne. Oggi tutti vivono nel nostro paese e sono più che mai uniti, tanto che un ritorno in Argentina è del tutto escluso. Non solo, Belen ha confidato che tra qualche mese prenderà finalmente la cittadinanza italiana dopo dodici anni nel nostro paese. Intanto procede a meraviglia la storia tra Cecilia e Ignazio Moser mentre Jeremias è ancora in cerca del grande amore.

Belen a Verissimo rincontra a distanza Stefano De Martino

Nell’ultima puntata di Verissimo Belen ha rincontrato – seppur a distanza – l’ex marito Stefano De Martino. I due si sono salutati con la complicità di Silvia Toffanin e hanno mostrato di aver ricucito un rapporto dopo il divorzio. Oggi i due continuano a sentirsi solo ed esclusivamente per il bene del figlio Santiago, che sta per compiere cinque anni.