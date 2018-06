Belen e Iannone stanno ancora insieme: il gesto della madre parla chiaro

Belen e Iannone news: la Rodriguez e Andrea stanno ancora insieme

Continua il mistero sulla relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone: stanno ancora insieme o si sono lasciati? Mentre i diretti interessati preferiscono tacere, arriva il gesto della madre della showgirl argentina che chiarisce tutto. Veronica – che lo scorso anno è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Cecilia Rodriguez – ha condiviso su Instagram una storia che riguarda la carriera di Iannone. Veronica ha postato nelle ultime ore la classifica del MotoGp Montmelò, che si è tenuto di recente in Catalogna e al quale ha partecipato anche il pilota italiano. La madre di Belen non ha aggiunto commenti o didascalie ma lo screenshot è eloquente: Andrea Iannone fa ancora parte della famiglia Rodriguez. Fin da subito lo sportivo è piaciuto ai parenti di Belen che, ancora oggi, continuano a sostenerlo e ad approvare i suoi gesti.

Le ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez su Iannone

Di recente Belen Rodriguez ha smentito le presunte dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini aveva parlato di una crisi tra Belen e Iannone nata dopo i problemi di lavoro della sud americana. Intervistata da TvBlog, Belen ha seccamente smentito tali affermazioni: “Non ho rilasciato nessuna intervista. Non è la prima volta che mi capita, ma non sono queste le cose gravi. Non parlo più della mia vita privata. Non perché io sia diventata antipatica, ma perché quando ero più piccola lo facevo senza rendermene conto. Ora che sono diventata mamma mi rendo conto che non serve a niente aprire i miei cassetti personali. Io sono una professionista che lavora in televisione”.

Andrea Iannone glissa sulla crisi con Belen Rodriguez

“Della vita privata non parlo. Sono sempre molto tranquillo. Non ho mai parlato della mia vita privata, sono sempre stato molto riservato, e continuerò ad esserlo. Va bene che se ne parli, è inevitabile quando una storia coinvolge due persone conosciute. Ma so dare il giusto peso alle voci”, ha invece fatto sapere Andrea Iannone.