Belen e Iannone in crisi: Corona dice la sua e cita anche De Martino

Belen Rodriguez in crisi con Andrea Iannone: parla Fabrizio Corona

Fabrizio Corona torna a parlare di Belen Rodriguez a Mattino 5. In particolare, a chiedere qualche news all’ex re dei paparazzi ci pensa Federica Panicucci. In realtà, il 44enne non vorrebbe rilasciare delle dichiarazioni che potrebbero essere fraintese dalla sua attuale fidanzata Silvia Provvedi. Ma la conduttrice ci tiene ad ascoltare qualche rivelazione sulla showgirl argentina, che sembra essere entrata in crisi con Andrea Iannone. In questo caso, Corona ammette di non sapere nulla, ma in ogni caso conosce bene Belen e sa che lei non prende decisioni importanti se non vi sono motivi rilevanti. Dunque, secondo Fabrizio, il pilota potrebbe non essere la persona giusta per la Rodriguez. Ed ecco che compare una foto di Iannone sullo schermo. Con ironia, Corona continua a precisare che c’è una certa somiglianza tra di loro. La Panicucci vuole vederci chiaro su questa affermazione, visto che non è la prima volta che Fabrizio sottolinea questo dettaglio. A questo punto, Corona ammette che Belen ha la manìa di cambiare i suoi compagni. La showgirl argentina sarebbe ossessionata dall’estetica maschile, sia nella parte fisica che nell’abbigliamento.

Fabrizio Corona: “Belen ossessionata dalla bellezza maschile, ha cambiato anche Stefano De Martino”

Secondo Fabrizio, Belen fa diventare i suoi fidanzati più belli. Infatti, Corona sottolinea che anche Stefano De Martino, durante il suo matrimonio con la Rodriguez, ha fatto qualche modifica sul suo aspetto fisico. Detto questo, però, l’ex re dei paparazzi vuole precisare che Belen non cerca lui negli altri. “Forse non è innamorata, cerca di capire”, rivela Fabrizio parlando di Belen e della sua scelta di allontanarsi da Iannone. Detto questo, Corona non può non precisare che con la Rodriguez c’è un bellissimo rapporto, che avrebbe voluto avere anche con la sua ex moglie, Nina Moric. Infatti, con quest’ultima ha avuto un figlio e proprio per questo avrebbe preferito che ci fosse un legame più importante.

Andrea Iannone sembra non convincere Fabrizio Corona

“Persone come noi hanno paura di restare soli”, rivela Fabrizio parlando di se stesso e di Belen. Non si sa di preciso se la Rodriguez sia in crisi con Iannone, nonostante ciò Corona non sembra essere convinto del fatto che il pilota sia la persona adatta per Belen.