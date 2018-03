Belen Rodriguez e Andrea Iannone a C’è posta per te: il pubblico attacca il pilota

Non ha riscosso successo – almeno sui social network – l’ospitata di Belen e Iannone a C’è posta per te. In particolare tanti si sono scagliati contro il pilota di Vasto, reo di essere cambiato troppo da quando ha iniziato la sua storia d’amore con la showgirl argentina. La somiglianza con Fabrizio Corona – ex fidanzato della Rodriguez – è apparsa troppo evidente nel salotto di Maria De Filippi. Non solo, Andrea è stato criticato anche per il look scelto per la serata (a detta di molti troppo casual e informale rispetto alla fidanzata che ha optato per un vestito decisamente più elegante) ma pure per la scarsa interazione con Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, che hanno mandato la busta alla coppia per prenderli bonariamente in giro. Infine, tanti hanno ancora in mente l’immagine di Belen e Stefano nel programma di Canale 5. Un’ospitata risalente a qualche anno fa, quando i due erano ancora marito e moglie, che in pochi hanno dimenticato.

Perché Andrea Iannone non è piaciuto al pubblico di C’è posta per te

“Innone praticamente l’han messo lì a far da soprammobile. secondo me non ha neanche capito cosa stava succedendo” ha scritto malignamente qualcuno sui social network. Qualcun altro ha invece insinuato a proposito della somiglianza tra Andrea Iannone e Fabrizio Corona: “Belen ha trasformato pure Iannone in un sosia sfatto e rifatto di Corona”. E poi ancora: “Praticamente Iannone ha fatto da contorno!!!”; “Belen bellissima e a suo agio, Iannone completamente un pesce fuor d’acqua”; “Iannone sembra Fabrizio Corona 2.0”.

Non manca chi difende Andrea Iannone dalle accuse sui social network: “Ma perché continuare a insultare Iannone?!? Quel ragazzo sono anni che viene continuamente insultato e deriso ma ciò nonostante continua a seguire i suoi sentimenti con una educazione oltre ogni limite e sempre con il sorriso!”

Andrea Iannone ha già parlato della somiglianza con Corona

In realtà Iannone ha già parlato in passato della sua somiglianza con Fabrizio Corona. Il fidanzato di Belen Rodriguez ha infatti dichiarato al settimanale Chi: “Almeno questo dimostra la coerenza di Belen”.